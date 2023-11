Show de pré-visualização do UFC 295: Jiri Prochazka x Alex Pereira, Tom Aspinall x Sergei Pavlovich, mais

O UFC retorna ao Madison Square Garden no sábado para o UFC 295, que apresenta uma esperada luta principal selvagem pelo título vago dos meio-pesados ​​entre o ex-campeão Jiri Prochazka e o ex-campeão dos médios Alex Pereira, junto com uma luta pelo título provisório dos pesos pesados ​​entre o emergente contendores Sergei Pavlovich e Tom Aspinall.

Mike Heck, Shaun Al-Shatti e Alexander K. Lee do MMA Fighting fazem uma prévia do evento pay-per-view de sábado, o evento principal entre Prochazka e Pereira, o que uma vitória significaria para os dois homens e como a divisão aparentemente amaldiçoada poderia ser interessante avançando para 2024 dependendo de quem deixar MSG com o ouro. Além disso, eles discutirão a luta pelo título do co-evento principal, a natureza do curto prazo, se Pavlovich ou Aspinall poderiam convencer Jon Jones a permanecer para uma luta de unificação no futuro, o resto da escalação e muito mais. .

Veja o show de prévia do UFC 295 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.