Show de Taylor Swift em Buenos Aires adiado para domingo: Travis Kelce ainda vai?

Travis Kelce acaba de chegar à Argentina para a reunião desta sexta-feira Taylor Swift show e sua namorada acabam de anunciar que o show será adiado. Através dela Instagram conta, Taylor Swift explicou o motivo pelo qual ela tomou essa decisão junto com o resto de sua equipe de turnê. Sendo assim, os participantes do show de sexta-feira só estão mudando seus planos para o próximo domingo. Muitos Argentino gente fez a viagem de outras cidades longe da capital e terá que fazer tudo que estiver ao seu alcance para modificar seus planos. Swift comunicou a notícia por meio de uma história no Instagram, bem como de uma postagem na plataforma X, enquanto retuitava a declaração do organizador do show sobre o adiamento. Os shows pendentes de sexta e sábado serão transferidos para sábado e domingo.

Por que Taylor Swift adiou seu show de sexta-feira?

Condições climáticas atuais na cidade de bons ares são terríveis com fortes chuvas caindo por horas a fio. Estas condições são a principal razão Taylor Swift decidiu adiar seu show e transferi-lo para domingo. Evitar o caos na cidade é a prioridade número 1 tanto da popstar quanto do governo local. Aqui está o que Taylor Swift escreveu através de suas próprias contas de mídia social: “Eu adoro um show de chuva, mas nunca vou colocar meus fãs ou meus colegas artistas e equipe em perigo. Remarcamos o show desta noite em Buenos Aires para domingo devido ao tempo estar tão caótico que seria inseguro tentar realizar esse show. A boa notícia é que posso ficar em Argentina mais longo!!”

| O show desta noite foi remarcado para domingo devido à forte chuva! #BuenosAiresTSTheErasTourpic.twitter.com/NB0sljJfK2 ? Atualizações de Taylor Swift (@swifferupdates) 10 de novembro de 2023

Travis Kelce ainda vai ao show de domingo?

Para todos aqueles que desejam saber mais detalhes sobre Taylor Swift relacionamento com Travis Kelce, não há confirmação se ele comparecerá ou não ao show de domingo. Embora os Kansas City Chiefs estejam atualmente na Bye Week, é possível que a passagem de avião de Travis Kelce saindo de bons ares apresenta um problema se ele tentar assistir ao show de domingo. Nada que uma nova reserva não possa resolver para alguém como Travis Kelce. Por enquanto, ele e Taylor terão sexta e sábado para curtir juntos a cidade de Buenos Aires, no que de repente se transformou em uma escapadela romântica. A mãe natureza falou, ela quer Travis e Taylor passar o fim de semana juntos, trancados em um quarto de hotel em Buenos Aires.