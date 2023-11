Show pós-luta do UFC Vegas 82: Reação à vitória desequilibrada de Brendan Allen no evento principal, controvérsia do árbitro

Brendan Allen manteve sua impressionante seqüência de vitórias em sua primeira luta principal agendada do UFC no sábado, ao dominar e finalizar Paul Craig para encerrar o UFC Vegas 82. Com mais uma finalização em seu currículo, Allen é uma verdadeira ameaça ao campeonato avançando aos 185, e qual deve ser o próximo passo para “All-In”?

Mike Heck, José Youngs e Jed Meshew, do MMA Fighting, reagem ao desempenho impressionante de Allen, discutem com quem ele poderá lutar em seguida e o futuro de Craig na categoria até 185 libras. Além disso, eles discutem a vitória de Michael Morales sobre Jake Matthews, a incrível finalização de Amanda Ribas sobre Luana Pinheiro no terceiro round e onde ela poderia chegar aos 115, a polêmica paralisação de Mike Beltran na luta Trey Ogden x Nikolas Motta e ser considerada não concurso, o APEX continuando a existir e muito mais.

