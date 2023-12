Sicredi ABRE PROCESSO SELETIVO com mais de 900 vagas!

A Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, feita de pessoas unidas para ajudar os associados e as regiões em que atua a prosperar, está com ótimas vagas de emprego disponíveis no presente momento. Isto é, antes de falar mais sobre, veja quais são os setores que estão buscando novos colaboradores:

Desenvolvimento de negócios;

Atendimento;

Área administrativa;

Crédito;

Produtos e serviços;

Tecnologia da informação;

Dentre outras.

Pré-Requisitos para inscrever

Para se candidatar em uma das opções disponíveis na empresa, é necessário cumprir alguns requisitos. Primeiramente, é obrigatório que os interessados tenham formação superior completa ou e cursando algo relacionado as seguintes áreas: administração, ciências contábeis, economia, gestão financeira ou áreas afins.

Além disso, também é necessário que as pessoas tenham experiência com atendimento ao cliente, noções sobre produtos e serviços bancários, boa comunicação e outras características. Além disso, o conhecimento no pacote Office, CNH, veículo e mobilidade total são atributos importantíssimos.

Mais sobre a Sicredi

Falando mais sobre a Sicredi, podemos frisar que trata-se de uma instituição financeira cooperativa feita por pessoas e para pessoas. Acredita que faz a diferença, por isso o modelo de gestão valoriza a participação dos seus associados, que votam e decidem nas assembleias os rumos das mais de 100 cooperativas de crédito do seus sistema.

Além disso, está presente em todas as regiões do Brasil com mais de 2,5 mil agências. São mais de 40 mil colaboradores, que se dedicam a oferecer soluções financeiras que colaborem para a melhoria da qualidade de vida dos associados e da região onde atua. Não à toa, seus colaboradoras sempre estão em evolução constante, que são movidas pela cooperação e trabalham para um futuro melhor para todos.



Você também pode gostar:

Confira alguns benefícios

Remuneração fixa e variável;

Vale-alimentação;

Vale-refeição;

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Dentre outros.

Como se candidatar?

Como já foi possível verificar alguns detalhes do processo seletivo acima, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página oficial do programa de seleção.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar. O prazo de inscrição não foi informado, ou seja, a tendência é que fique aberto até o preenchimento total das vagas (também está aberto para pessoas com deficiência). Não perca tempo!

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!