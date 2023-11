Siemens disponibiliza mais de 100 VAGAS em processo seletivo

A Siemens, famosa multinacional focada em tecnologia e inovação e está presente no Brasil há mais de 155 anos, está com mais de 100 oportunidades disponíveis nas regiões Sul e Sudeste do país. Assim, caso você esteja procurando um estágio, confira quais são os cursos que dão direito à candidatura:

Administração de Empresas;

Ciência de Dados;

Ciências Contábeis;

Comércio Exterior;

Controladoria;

Direito;

Economia;

Engenharia Ambiental;

Engenharia Civil;

Engenharia da Computação;

Engenharia de Controle e Automação;

Engenharia de Energia;

Engenharia de Produção;

Engenharia de Software;

Engenharia Elétrica;

Engenharia Elétrica de Sistemas de Potência;

Engenharia Eletrônica;

Engenharia Mecatrônica;

Engenharia Eletrotécnica ou Mecânica;

Finanças;

Logística;

Marketing;

Psicologia;

Secretariado.

Mais sobre a Siemens

Sobre a empresa, podemos frisar que, há mais de 150 anos no país, a Siemens está focada em inovação e tecnologias que impulsionam a transformação digital da indústria, da infraestrutura inteligente e do desenvolvimento sustentável da mobilidade.

Com isso, acredita em oferecer contribuições significativas para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Busca maximizar os benefícios aos seus clientes, combinando os mundos real e digital, apoiando-os a lidar com seus desafios e gerando valor para eles e para nós mesmos.

Detalhes sobre o processo seletivo

Após falar um pouco mais sobre a empresa, vale ressaltar que o Programa de Desenvolvimento de Talentos da Siemens também foca na inclusão e diversidade. Até por isso, metade das vagas são reservadas para mulheres, 5% para pessoas com deficiência (PCD) e 30% para candidatos autodeclarados pretos ou pardos.

Por fim, caso você tenha criado um interesse, alguns detalhes para sua candidatura ser elegível devem ser levados em conta. Primeiro, é preciso ser estudante do ensino superior com previsão de formatura entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025.



Além disso, é desejável que o candidato tenha habilidades intermediárias em inglês e esteja disponível para estagiar 30 horas por semana em um modelo de trabalho híbrido. Por fim, os cargos estão espalhados em cidades como Anhanguera (SP), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Jundiaí (SP).

Como participar do processo seletivo?

Enfim, caso você tenha ficado interessado no que foi mencionado acima, para participar do processo seletivo da Siemens, tudo o que você precisa fazer é ACESSAR O LINK do Programa de Desenvolvimento de Talentos da empresa até esta sexta-feira, 10 de novembro.

Em resumo, o candidato terá que passar por etapas como inscrição, teste, dinâmica online e entrevista, visto que a previsão de início é apenas em janeiro de 2024. Quer dizer, pode ser sua chance de iniciar o ano trabalhando em uma empresa gigante.

