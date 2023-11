Significativas transformações estão previstas para o Saque-Aniversário do FGTS em 2024

O Saque-Aniversário do FGTS, instituído em 2020 pelo presidente Jair Bolsonaro, está prestes a passar por transformações substanciais em 2024.

O Ministro do Trabalho e Emprego (MTE), Luiz Marinho, apresentou à Casa Civil um projeto de lei que propõe uma significativa alteração para os trabalhadores que aderiram a esse sistema.

De acordo com a proposta, os trabalhadores teriam o direito de sacar o saldo remanescente em sua conta do FGTS em caso de demissão, retroativamente a partir de 2020.

A medida proposta por Luiz Marinho, se implementada, poderia resultar em uma injeção de até R$ 14 bilhões na economia.

Entretanto, apesar do potencial impacto financeiro positivo, diversas incertezas cercam a proposta. Uma das principais dúvidas é sobre a data efetiva de entrada em vigor dessa medida.

Além disso, os trabalhadores que optaram por empréstimos de antecipação do Saque-Aniversário do FGTS também teriam direito a esse resgate?

As implicações dessa proposta são significativas e merecem atenção, pois não apenas afetam diretamente os trabalhadores, mas também têm potencial para influenciar a dinâmica econômica do país.

Informações iniciais



O Saque-Aniversário, criado para permitir que os trabalhadores retirem parte de seus Fundos de Garantia por Tempo de Serviço no mês de seus aniversários, proporcional ao valor acumulado, trouxe consigo uma importante contrapartida.

Ao aderir a essa opção, o trabalhador abre mão do saque-rescisão. Em caso de demissão sem justa causa, ele fica limitado à multa de 40% sobre o saldo, sem acesso ao restante do FGTS acumulado.

A proposta do Ministro Luiz Marinho busca reconfigurar essa dinâmica. Caso o projeto seja aprovado, mesmo os trabalhadores que optaram pelo Saque-Aniversário do FGTS teriam o direito de resgatar todo o saldo em caso de demissão, sem o período de carência de dois anos.

Contudo, é importante destacar que essa escolha implicaria na impossibilidade de retorno ao Saque-Aniversário no futuro. Essa restrição poderia, ao longo do tempo, resultar em uma redução significativa do número de trabalhadores que optam por essa modalidade.

Expectativas de alterações no Saque-Aniversário para o ano de 2024

Todas as mudanças previstas para o Saque-Aniversário em 2024 prometem impactar significativamente a forma como os trabalhadores podem acessar seus recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Um dos pontos mais notáveis é a proposta de permitir a Retirada Total do Saldo. Isso representa uma alteração substancial em relação às limitações atuais.

Possibilitando, assim, que os trabalhadores que optarem pelo Saque-Aniversário realizem saques integrais do FGTS quando desejarem, eliminando as restrições associadas à retirada de uma porcentagem do saldo disponível.

Outra mudança crucial é a Validade Retroativa das novas regras. Trabalhadores que já aderiram à modalidade de Saque-Aniversário e, atualmente, têm parte de seu saldo bloqueado, serão beneficiados pelas alterações propostas.

Com a implementação das novas regras, esses indivíduos terão a oportunidade de realizar a retirada total do FGTS, caso desejem, proporcionando uma maior flexibilidade e liberdade de escolha.

No entanto, é importante destacar que, de acordo com as mudanças previstas, haverá um Impedimento de Retorno à Modalidade de Saque-Aniversário para aqueles que optarem pela retirada total do saldo do FGTS.

Discussões em torno do Saque-Aniversário do FGTS

As mudanças no Saque-Aniversário do FGTS em 2024 têm gerado questionamentos. Inicialmente, Luiz Marinho buscava abolir a modalidade, argumentando que o fundo deveria ser um suporte em momentos difíceis.

Diante de resistências, o MTE desenvolveu uma proposta alternativa, permitindo o saque completo em demissões, mas impedindo o retorno ao Saque-Aniversário.

A nova regra será retroativa, beneficiando quem aderiu desde 2020 e foi demitido. Quanto aos que solicitaram empréstimo com antecipação do fundo, a proposta do governo restringe o resgate ao montante remanescente após o pagamento das parcelas devidas ao banco.

E como aderir a essa modalidade de saque dos fundos?

Se você está considerando aderir ao Saque-aniversário, o processo é simples e pode ser realizado em poucos passos. Confira abaixo um passo a passo para ajudá-lo a solicitar esse benefício:

Baixe o Aplicativo do FGTS: certifique-se de ter o aplicativo oficial do FGTS instalado em seu dispositivo. Você pode encontrar o aplicativo disponível para download nas lojas de aplicativos relevantes; Faça Login com Sua Conta da Caixa: após baixar o aplicativo, faça login utilizando os dados da sua conta vinculada à Caixa Econômica Federal. Isso garante a segurança e a identificação correta do beneficiário; Selecione a Opção “Saque Aniversário”: dentro do aplicativo, navegue até a seção dedicada aos saques e encontre a opção específica para o Saque-aniversário. Selecione essa opção para indicar sua escolha por esse modelo de saque.