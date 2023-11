Simone Biles atrai a ira dos fãs da NFL durante Chargers vs Packers: Seu marido é uma merda

Jonathan Owens e a Green Bay Packers garantiu uma vitória por 23 a 20 contra o Carregadores de Los Angeles. Apesar da vitória um momento notável viu Owens ser alvo dos fãs após o tight end não elaborado Stone Smartmarcou um touchdown de 51 jardas contra ele.

Owens‘ esposa, Simone Bilespresente no jogo, virou alvo de críticas dos torcedores após a jogada.

“Seu marido é uma merda”, postou um fã no X.

Outro acrescentou após a peça citada: “Se eu fosse Simone Bileseu estaria ao telefone com um advogado de divórcio depois de assistir aquela tentativa de ataque.”

Mensagem terna e amorosa de Jonathan Owens para Simone Biles após seu último sucesso

“Simone Biles devo ficar envergonhado depois daquela tentativa lamentável de ataque”, escreveu um terceiro.

Vitória estreita para os Packers em meio a preocupações com lesões de Jones

O Carregadores liderou brevemente por 10-7 em um confronto competitivo. O momento decisivo veio no Carregadores‘acionamento final, com Kenny Clark rebatendo Justin Herbertpasse de quarta descida.

A vitória, no entanto, teve um custo potencial, pois Empacotadores‘ correndo de volta Arão Jones pareceu machucar o joelho, embora as preocupações iniciais com uma lesão no LCA tenham sido posteriormente aliviadas pelo técnico Matt LaFleur.

“Não acho que seja a longo prazo” LaFleur observado.

“Certamente, acho que realmente parecia ruim. Fiquei muito preocupado só de ver ao vivo. Não vi um replay nem nada, mas vendo ao vivo não parecia bom. Mas ele está de bom humor lá e então, espero , é apenas um acordo de curto prazo.”