SKIMS de Kim Kardashian traz Patrick Mahomes, esposa Brittany para campanha de férias

As férias estão chegando e Kim Kardashian e seus duendes do marketing SKIMS estão trabalhando duro, desta vez com uma pequena ajuda de um dos maiores nomes do esporte.



Confira a última campanha do SKIMS lançada na quinta-feira, apresentando ninguém menos que a estrela do Kansas City Chiefs Patrick Mahomese a esposa dele Bretanha com seus filhos adoráveis; filha de 2 anos Libra Esterlina e filho de 11 meses, Patrício“Bronze”.

A família está ajudando a marca de Kim a lançar sua loja anual de férias com itens para toda a família… incluindo o velo indispensável no inverno.

Temos que dizer que as fotos são bem fofas e toda a família parece estar se divertindo – cercada de ursinhos de pelúcia e presentes.

Quanto à campanha em si, Patrick parece bastante entusiasmado, acrescentando: “Esta é a nossa primeira campanha como família, e filmar para o SKIMS todos juntos foi um momento incrível”.

Era Snoop Dogg e sua família que fez as honras para a campanha de férias do SKIMS no ano passado, com 3 gerações da família do rapper aparecendo em fotos… mas o pivô para um atleta faz muito sentido considerando a recente lançamento da linha SKIMS Masculino.