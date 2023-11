Skip Bayless diz que Taylor Swift é falsa e duvida que ela ame Travis Kelce: pareceu um pouco roteirizado para mim

Pular Bayless acusou Taylor Swifta relação do Chefes de Kansas City‘ Travis Kelce como sendo artificial e questiona a natureza orgânica do par.

Rápido e Kelce estão namorando desde setembro de 2023, mas permanecem muito fechados ao público sobre sua dinâmica e detalhes, embora aos poucos estejam se tornando mais expressivos.

O artista vencedor do Grammy ainda não confirmou publicamente que o casal é real, embora neste momento seja o “segredo” mais mal guardado do mundo, já que eles tiveram inúmeras aparições públicas e declarações de afeto.

Embora o apresentador da Fox Sports acredite que os sentimentos do homem são verdadeiros e válidos, ele acusa a mulher de possuir segundas intenções e duvida dela.

“Espero sinceramente que o relacionamento dela com Travis Kelce é real para o bem de ambos, mas especialmente para ele”, disse ele no The Skip Bayless Show. “Acredito, à distância, que os sentimentos dele por ela são muito reais.

“Mas os sentimentos dela por ele? Não tenho ideia. Como você pode saber? Como até ele pode ter certeza? Porque ela é uma megastar.”

Bayless dá sua evidência

É uma grande afirmação a ser feita, mas quais são as evidências que o homem de 71 anos tem para provar Rápido não é ser ela mesma?

“Quando ela está no [VIP] caixa [at Arrowhead Stadium], ela parece teatral e falsa para mim. Eu simplesmente não acredito.

“Meu detector de radar está dizendo: ‘Não, não, não’. Eu vi aquele clipe dela em seu show na Argentina, Travis em sua semana de despedida voou.

“Ela obviamente sabia que estava na frente das câmeras. Você a vê correndo em direção Travis. Tudo isso correndo em direção aos seus braços. Abraçando-o, dando um beijo grande e exagerado.

“Bem-vindo à Argentina. Pareceu-me um pouco planejado.”