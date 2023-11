Slim Thug diz que Cassie esperou muito para falar sobre as reivindicações de Diddy

Magro Bandido diz que as mulheres que afirmam ter sido abusadas precisam falar quando isso realmente está acontecendo – e é por isso que ele acha Cássia ação judicial contra Diddy veio muito pouco, muito tarde.

O rapper expôs seus pensamentos online com um vídeo muito honesto, no qual falou sobre a situação Cassie/Diddy – que agora está resolvida depois que os dois chegou a um acordo em tempo recorde.

Ainda assim, ST falou o seu artigo… e ele diz que simplesmente não apoia pessoas que perseguem seus supostos abusadores anos após o fato – e ele não apenas mencionou Diddy e Cassie ao defender esse ponto, mas também citou o nome Bill Cosby . Como ele diz, ele não está com tudo isso.

Slim também deu sua opinião sobre por que ele acredita que Cassie entrou com uma ação com alegações bombásticas – e, segundo ele, isso pode ter a ver com o fato de ela estar vivendo um estilo de vida diferente agora.