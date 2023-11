SMTT Penedo e Detran Alagoas atualizam motoristas do transporte escolar sobre segurança e legislação

A Prefeitura de Penedo investe na qualificação dos servidores do município, trabalho feito por meio de ações próprias ou com apoio de instituições, entre elas o Detran Alagoas.

Em conjunto com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), o órgão estadual retorna à cidade para atualizar motoristas do transporte escolar em segurança viária e normas de circulação.

A qualificação direcionada aos condutores dos ‘amarelinhos’ da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) contou com palestra da especialista Ana Amélia Buarque, orientação realizada no auditório da Casa de Aposentadoria nesta quarta-feira, 08.

“Nós estamos capacitando os profissionais do transporte escolar de Penedo com o que temos de melhor para que tenhamos um trânsito mais seguro e mais humano”, destaca o representante da SMTT Penedo, Marcos Antônio.

Para o analista de trânsito do Detran Alagoas, Ricardo Couto, é fundamental qualificar, cada vez mais, os responsáveis pelo transporte escolar.

“É importante que eles conheçam bem a legislação e aspectos como a direção defensiva porque cuidam de um valor muito grande, que são as nossas crianças, e este curso é o foco do curso promovido pelo Detran Alagoas com a Prefeitura de Penedo”, disse Ricardo Couto.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves