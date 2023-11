Snoop Dogg endossa fogueira sem fumaça após anunciar parar de fumar

Snoop Dogg chocou a todos com sua declaração de que ele estava parando de “fumar”… e descobriu-se que sua escolha de palavras foi a jogada de marketing que muitos suspeitavam que fosse – ele agora está promovendo um fogão sem fumaça!!!

Na segunda-feira, Snoop fez a grande revelação de que seu anúncio não tinha nada a ver com abandonar a maconha, e tudo a ver com Solo Stove, uma fogueira ao ar livre que traz o fogo sem o sopro, sopro, passe.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

O novo CEO da Death Row Records abordou a mancha de sua marca no anúncio, mas prometeu que “acabou com a tosse e minhas roupas com um cheiro pegajoso”.