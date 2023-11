Sodexo ABRE mais de MIL VAGAS no território brasileiro

A Sodexo, empresa que é líder global em Serviços de Qualidade de Vida, fator essencial no desempenho individual e organizacional, está contratando novos funcionários em solo brasileiro. Dessa maneira, antes de falar mais sobre, confira quais são os principais cargos ofertados no momento:

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – São Paulo – SP – Limpeza;

OFICIAL DE LIMPEZA – (ALTURA) – Monte Mor – SP – Limpeza;

JARDINEIRO (A) – Monte Mor – SP – Jardinagem;

TELHADISTA – Monte Mor – SP – Construção Civil;

AUXILIAR DE COZINHA – São José dos Pinhais – PR – Cozinha;

SUPERVISOR (A) DE LIMPEZA – São Paulo – SP – Limpeza: Monitorar a limpeza das instalações. Organizar e distribuir tarefas para os colaboradores. Garantir a de saúde e segurança do trabalho dos colaboradores. Fazer pedidos e manter o estoque de materiais de limpeza e EPIs. Treinamento, capacitação e supervisionar os lideres e colaboradores;

COZINHEIRO (A) – São José dos Pinhais – PR – Cozinha;

GERENTE UNIDADE OPERACIONAL I – Manaus – AM – Gastronomia: Interagir com os clientes nas negociações, comunicações e inovações nos diferentes serviços prestados, e garantir a manutenção dos sistemas de qualidade/auditorias e no controle de documentos exigidos pela legislação aplicável na unidade;

GERENTE UNIDADE OPERACIONAL ADJUNTO I – NUTRICIONISTA – Montes Claros – MG;

GERENTE UNIDADE OPERACIONAL ADJUNTO II – Salvador – BA – Nutrição;

GERENTE UNIDADE OPERACIONAL I – (FERISTA) – Goiânia – GO – Cozinha;

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO – São José dos Campos – SP – Nutrição;

CHEFE DE COZINHA – Piracicaba – SP – Cozinha;

COPEIRO (A) – São Paulo – SP – Cozinha;

OFICIAL DE COZINHA – São Paulo – SP – Cozinha;

LÍDER DE LIMPEZA – São Caetano do Sul e Santo André – SP – ABC – Limpeza;

DENTRE OUTRAS.

Mais sobre a Sodexo

Contando mais sobre a Sodexo, é válido destacar que trata-se de uma companhia que opera em 80 países e atende 75 milhões de consumidores diariamente por meio de uma combinação única de serviços On-site, Benefícios e Incentivos, e Serviços Pessoais e Domésticos.

Além disso, com seus mais de 100 serviços, a Sodexo oferece aos clientes uma oferta integrada desenvolvida ao longo de mais de 45 anos de experiência na recepção, manutenção, segurança e limpeza, serviços de alimentação e instalações e gestão de equipamentos, além de benefícios aos colaboradores, incentivo e reconhecimento, e os benefícios de gestão de despesas.

Confira alguns benefícios

Plano odontológico;

Plano de saúde;

PLR;

Gympass;

Transporte;

Seguro de vida;

Refeição.

Como enviar o seu portfólio?



Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do InfoJobs. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Por fim, para não perde nenhuma notícia importante do nosso país e ficar de olho nas melhores vagas de empregos espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, é só mergulhar no nosso site!