Sofa Vergara está tendo um ‘ano difícil’ após a separação de Joe Manganiello, mas está namorando mesmo assim

Sofia Vergara tem sido muito aberta sobre seus sentimentos durante o ano passado, após seu divórcio de Joe Manganiello, do Magic Mike, depois de estarem juntos por sete anos, no entanto, ela está namorando recentemente, apesar de se sentir ocasionalmente deprimida.

Sofia Vergara e Joe Manganiello terminaram o divórcio no verão

Ao falar com a People, ela disse: “Tive um ano muito interessante, não quero dizer ‘ruim’ nem nada parecido, mas foi muito interessante e muito difícilt.”

Vergara também mencionou o impacto que a greve do SAG teve em seu dia a dia “Passei por um divórcio este ano, a greve do SAG que durou tanto tempo. ou tiveram problemas com suas hipotecas, então foi um ano muito, muito estranho.”

Porém, Sofia, que acaba de completar 51 anos, está olhando para cima e entusiasmada com coisas novas”Acho que tudo está se resolvendo, tudo vai ficar bem e estou muito animado para o próximo anor,”

Durante o verão, Sofia e Joe chocaram o mundo do entretenimento quando decidiram terminar o casamento “Tomámos a difícil decisão de nos divorciarmos. Como duas pessoas que se amam e se importam muitopedimos educadamente o respeito à nossa privacidade neste momento, enquanto navegamos nesta nova fase de nossas vidas”, disse-nos o casal afastado em comunicado.

De acordo com uma fonte que falou ao Page Six, Joe tinha “estão se distanciando há algum tempo” e estavam “se distanciando um do outro para contemplar seu futuro.“

Não há uma razão específica pela qual o casal desistiu, no entanto, uma das razões que houve rumores de que a intenção de Joe era ter filhosn.

Vergara não parou desde a separação, pois recentemente foi vista viajando para a Itália, se encontrando A turnê “Renaissance” de Beyoncé e a turnê “Eras” de Taylor Swift.

Ela também foi vista recentemente namorando Justin Slimanum cirurgião ortopédico enquanto Joe está namorando ‘casualmente’ Caitlin O’Connor.