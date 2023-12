Sofa Vergara se transforma na rainha de Miami, Griselda Blanco, no trailer de “Griselda” da Netflix

Sofá Vergaraconhecida por seus papéis cômicos, está tirando a maquiagem para uma transformação feroz na notória Griselda Blanco em Netflix próxima série limitada “Griselda.”

O seis episódios drama, com estreia marcada para 25 de janeiro, acompanha a vida do assassino Miami queenpin, interpretado por Vergara.

O trailer recém-lançado oferece uma visão emocionante do colombiano líder do cartel de drogas, conhecido como “a madrinha”, enquanto ela navega por um mundo de criminalidade e poder.

A série, criada por “Narcos” showrunner Eric Newman e dirigido por Andrés Baizpromete um retrato emocionante de eventos reais inspirados em Blanco’s vida.

A primeira prévia

O trailer abre com uma cena do tribunal destacando Blanco’s operação eficiente e mortal na distribuição de cocaína em Miami. Griselda personagem, interpretado por Vergaraafirma seu domínio com uma declaração confiante, “Há muitas mulheres que abandonam o homem, mas não a esposa. Juro que sei o que estou fazendo.”

À medida que a trama se desenrola, a série captura Blanco’s vida complexa, explorando seus relacionamentos, dinâmicas de poder e manobras estratégicas. O trailer enfatiza Blanco’s papel como um “rainha”, um “inovador,” a “mãe,” e um “assassino,” destacando a natureza multifacetada do personagem.

Blanco é visto fazendo movimentos ousados, enfrentando desafios e deixando uma marca indelével no comércio de drogas. O narrativa se desenrola tendo como pano de fundo cenas de crimes, tráfico de drogas e confrontos intensos.

Um papel icônico para uma atriz icônica

A série limitada também conta com estrela da música latina Carolina Giraldoconhecido como Karol G.quem joga Karlaum de Griselda confidentes mais confiáveis. Juntos, eles navegam num mundo onde dinâmicas de poder e alianças perigosas moldam o comércio de drogas.

Como os fãs antecipam Vergara transformação no icônico Griselda Blancoo trailer promete um retrato fascinante e intenso do rainha do crime vida e legado.

“Griselda” foi criado para cativar o público com sua narrativa envolvente, personagens atraentes e a transformação de Sofá Vergara em uma figura formidável no mundo do crime.