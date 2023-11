Solicitação de benefícios por invalidez: Qual é a maneira mais rápida de obter uma renda mensal?

EUnormalmente leva três a cinco meses para que um pedido de Seguro de Incapacidade da Segurança Social (SSDI) seja avaliado. Se o pedido for negado, o processo para solicitar reconsideração poderá demorar três a quatro mesese se isso também for negado, o processo de recurso pode demorar seis meses a dois anos.

Porém, nem sempre precisa ser assim. Especialistas dão algumas dicas para evitar um possível rejeiçãoacelerar o processoe obtenha sua renda por invalidez como assim que possível.

Em princípio, é necessário consultar um advogado especializado em Benefícios do SSDI. Embora os procedimentos on-line tenham facilitado muito o processo, a orientação de um advogado irá ajudá-lo a navegar no intrincado labirinto de burocracia.

Inscrever-se o mais rápido possível é de grande ajuda, não só para agilizar o processo, mas para evitar gastos desnecessários. Evite voltar ao trabalho enquanto seu pedido estiver pendente; voltar ao trabalho não só atrasar a avaliação do pedido, mas pode resultar na rejeição.

O tratamento médico é vital para solicitar SSDI

Para aumentar suas chances, procure e busque tratamento médico O mais breve possível. Os registros que você obtiver ajudarão acelerar seu caso.

Inclua em sua aplicação todos registros médicos que corroboram seu pedido. Além disso, peça cartas de todos os seus médicos detalhando sua condição e tratamento, incluindo explicações sobre como sua condição impede você de trabalhar.

Algumas condições recebem aprovação mais rápido do que outros. Por exemplo, total cegueira ou surdez são atendidos mais rapidamente do que os parciais, e você pode até começar a receber seus pagamentos antes o pedido foi oficialmente aprovado.

Doente terminal os pedidos também são processados ​​mais rapidamente, no entanto, o seu médico deve certificar que você está com uma doença terminal. Solicitações de pacientes no órgão nacional transplante lista também são processados ​​mais rapidamente.

Qual é a maneira mais rápida de obter aprovação para deficiência?

Aplicativos de esclerose lateral amiotrófica (ELA) os pacientes são aprovados imediatamente. Os destinatários começarão a receber seu pagamento no primeiro mês inteiro após a aprovação do seu pedido.

Candidatos que sofram de alguma das 15 deficiências considerada grave pode se qualificar para benefícios temporários por até seis meses enquanto sua aplicação é avaliado.

Entre as condições consideradas graves estão Síndrome de Downtotal cegueira ou surdez, VIH/SIDAe amputações até o quadril.