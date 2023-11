Sorteio da Nubank gera controvérsia e reclamações nas redes sociais

O Nubank realizou nesta semana, o aguardado sorteio da promoção Nucoin, que forneceu uma premiação de R$ 1 milhão, além de outras premiações de R$ 10 mil para os seus colaboradores. O número mágico sorteado foi o 35701949, de um cliente chamado Vando. Segundo o banco, ele vai levar para casa o R$ 1 milhão.

O banco também disse que a apuração dos contemplados foi baseada nos resultados da Loteria Federal, no dia 4 de novembro. Os números sorteados eram compostos por 8 algarismos, e eles foram obtidos a partir dos cinco primeiros prêmios desta Loteria Federal.

Como funcionou esta promoção

De acordo com as informações do banco, a cada 50 Nucoins acumulados e congelados, os clientes ganhavam um bilhete com uma espécie de número da sorte. Esta sequência de numerais podia ser usada para participar do sorteio. Cada cliente podia receber até 50 bilhetes.

Como dito, o sorteio contou com 20 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 1 milhão. Uma das regras impostas era de que cada cliente só podia ganhar o valor uma única vez. Os depósitos dos vencedores serão depositados na conta escolhida pelo usuário.

“Para participar do programa, bastava ter uma conta do Nubank e fazer a adesão no aplicativo do Nubank gratuitamente. Como recompensa inicial, todos os clientes ganham, no mínimo, 50 Nucoins logo após aderir ao programa, sem qualquer custo”, diz o banco.

“A partir daí, os clientes recebem Nucoins em todas as compras realizadas em um dos nossos cartões de crédito e débito, e toda vez que fizerem alguma compra de criptoativo com o Nubank Cripto.”

Quem ganhou o sorteio?



Você também pode gostar:

Como dito, um cliente de nome Vando recebeu o prêmio de R$ 1 milhão, mas outros clientes ganharam as premiações de R$ 10 mil. Foram eles:

Número do bilhete Nome 35701942 Adjair 35701920 Karen 35701913 Geyson 35701906 Jardieverton 35701899 Thaynara 35701892 Diogenes 35701885 Madson 35701878 Alex 35701871 Allef 35701864 Carlos 35701842 Fernanda 35701835 Fabiano 35701828 Adenilton 35701821 João 35701814 Valmir 35701807 Lucas 35701800 Gisele 35701793 Rosangela 35701786 João 35701779 Lucas

“Todos os vencedores receberão um e-mail do Nubank avisando sobre o resultado e com as informações sobre o recebimento do prêmio. Atenção, não caia em golpes: o Nubank não cobra para entregar os prêmios aos vencedores e o nome deles consta aqui nesta postagem do blog”, diz o banco

Chuva de reclamações

Mas o fato é que sorteio em questão segue causando muita polêmica entre os clientes do banco. Não faltaram acusações de erros e até mesmo de fraudes. Muitos dos usuários chegaram a usar as redes sociais para divulgar a sua chateação com o resultado do certame.

“Que sorteio bizarro do nucoin da Nubank. Todos os ganhadores foram da mesma sequência 35.701. Eu tive 37 cupons com uma variedade numérica gigante – até coloquei os números. Como que todo mundo tinha exatamente os 5 dígitos iniciais iguais?”, questionou uma internauta na rede social X.

“O sorteio do Nubank tinha esse malabarismo aí… o ganhador do Milhão seria o número 35.701.951… mas como o bilhete não deve ter sido distribuído ganhou o mais próximo. Os demais são os 20 bilhetes subsequentes decrescentes distribuídos”, acusou outro.

“Que raio de sorteio é esse!? Números sequenciados !? Vamos auditar isso aí meu povo! O que adianta o bilhete da sorte com números baixos ou mais altos… isso está muito estranho”.

“Muito estranho esse sorteio de 1 Milhão da Nucoin (Nubank). Todos os cupons sorteados começaram com 35…… Sorteio muito mal feito. Vou passar a usar um cartão que faça pontos reais.”

O que diz o Nubank

Por meio de nota, o Nubank se defendeu das acusações de suposta fraude. “O número premiado e os 20 números imediatamente anteriores foram contemplados com a premiação. Por isso a numeração entre os bilhetes premiados é parecida”, diz o banco.

“A distribuição dos bilhetes aconteceu de forma aleatória. Tudo isto está descrito em mais detalhes no nosso regulamento, no item 4 – Da apuração dos contemplados.”