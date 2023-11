Spot the Station: o aplicativo da NASA que permite localizar a Estação Espacial Internacional a qualquer momento

NASA lançou o aplicativo móvel ‘Spot the Station’, projetado para ajudar as pessoas a rastrear o Estação Espacial Internacional (ISS) da Terra.

Também fornecerá acesso a informações e recursos sobre o laboratório espacial.

O astronauta Frank Rubio retorna à Terra depois de passar 371 dias no espaço

De acordo com Robyn GatensSegundo o diretor da ISS, a estação, situada a 400 quilómetros acima da Terra, está tudo menos “muito fora do nosso alcance”.

“Mesmo depois de 23 anos de presença humana contínua a bordo da Estação Espacial Internacional, é incrivelmente emocionante ver a estação quando você olha para cima no momento certo”, afirmou. Gatens observado.

“O laboratório em órbita que continua a fornecer tantos benefícios únicos e tangíveis para a humanidade não está realmente tão fora de alcance.”

O objetivo da NASA com seu novo aplicativo

O aplicativo está disponível para dispositivos iOS e Android e oferece uma interface de realidade aumentada que permite aos usuários localizar a estação espacial e compartilhar imagens e vídeos em tempo real de seus avistamentos.

Para melhorar a experiência, os usuários podem registrar-se em um site dedicado chamado ‘Spot the Station’ para receber notificações móveis sobre futuras oportunidades de observar a ISS a partir de sua localização, já que a estação só é visível quando a área está escura e a estação passa por cima. .

Desenvolvido pelo Programa da Estação Espacial Internacional da NASA e pelo Centro de Excelência para Inovação Colaborativa, o aplicativo ‘Spot the Station’ incentiva o feedback do usuário para melhoria contínua.

O seu lançamento coincide com o próximo 25º aniversário das operações da ISS, iniciadas com a ligação dos módulos Zarya e Unity em 6 de dezembro de 1998.

“A estação espacial avança o conhecimento científico nas ciências terrestres, espaciais, físicas e biológicas para os benefícios das pessoas que vivem em nosso planeta natal”, observa a NASA.

“Além disso, a estação serve como o principal laboratório mundial para pesquisa de ponta e desenvolvimento de tecnologia que apoia a exploração humana e robótica de destinos além da órbita baixa da Terra, incluindo a Lua e Marte”.

Esta aplicação inovadora abre oportunidades para o público se envolver ativamente com a ISS e a sua missão, permitindo-lhes testemunhar a sua presença no céu noturno e partilhar as suas experiências.