Sra. Doubtfire Doc seria uma alegria, adoraria estar envolvido, diz Lisa Jakub

Sim, querido… já se passaram 30 anos desde que a Sra. Doubtfire ficou confortável em nossas casas… e uma de suas estrelas, Adicionar Jakub está cruzando os dedos na esperança de que as conversas sobre um médico desvendem o disfarce.

Lisa tinha apenas 14 anos quando interpretou Lydia – a mais velha dos três filhos de Hillard – na comédia ao lado do falecido e grande Robin Willians … que interpretou um divorciado recente que se transforma em uma excêntrica babá britânica para passar mais tempo com seus filhos.

E Lisa agora diz ao TMZ que depois de saber que o diretor do filme, Chris Columbus, derramou o chá em um potencial médico comemorando o clássico de 1993, ela estaria totalmente disposta a compartilhar suas experiências no set e contribuir com alguma alegria nostálgica se fosse convidada para ser envolvido.