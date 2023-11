Stalker deixa para Amouranth um ‘presente’ nojento na sua porta

SA treamer Amouranth está sempre nas notícias, principalmente por causa de seu ambiente, e não por suas ações.

Independentemente do conteúdo de suas transmissões ao vivo no Twitch, Onlyfans e Kick, a criadora do conteúdo sempre permanece muito transparente com sua comunidade e seus fiéis seguidores.

Assim como aconteceu com seu namorado abusivo, ela não pretendia deixar passar incontestado um insulto que recebeu em sua própria casa.

Os eventos mais surreais do mundo tendem a acontecer nos Estados Unidos, principalmente aqueles que envolvem youtubers, streamers e criadores de conteúdo. Contudo, o que aconteceu Amouranto é algo bastante “grosseiro”, como ela descreve.

Além de todas as mensagens e insultos que recebe nas redes sociais, os abusos também chegaram à sua casa e um membro do público decidiu deixar as suas fezes na porta da criadora do conteúdo.

A americana compartilhou o vídeo no X, antigo Twitter, por meio de um vídeo de uma de suas câmeras de segurança.

“De todas as coisas capturadas pela minha câmera de segurança, esta é a mais nojenta”, disse ela.

No primeiro vídeo que ela postou, um homem de máscara e jaqueta verde pode ser visto com as mãos dentro da calça.

Amouranth sobre seus problemas com a luta: “Eu poderia morrer”.

Ela tirou uma foto do cocô

No tópico, Amouranto mostra como o indivíduo chega com uma bebida, deixa-a no chão, começa a defecar na frente de sua casa, levanta a calça, pega a bebida e sai novamente, tudo em 30 segundos, ao que o criador respondeu: “Essa merda *t é selvagem”.

Embora pareça irreal, a americana quis registrar o que recebeu na frente de sua casa e tirou uma foto.

“Não posso (não quero) dizer se é real ou alguma pegadinha idiota”, disse ela. “(A faxineira tirou esta foto/limpou)”