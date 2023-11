Starbucks OFERECE EMPREGOS; Salário de até R$3.900!

A Starbucks, famosa cafeteria que tem o objetivo é que todo o seu café seja cultivado sob os mais altos padrões de qualidade, usando práticas éticas de fornecimento, está contratando novos funcionários.

Sendo assim, caso você esteja em busca de uma recolocação, pode ser uma ótima oportunidade. Dito isso, antes de falar mais sobre, verifique quais são os cargos disponíveis e alguns detalhes:

Barista (Atendente) – Jundiaí – SP – R$ 1.900 por mês – Tempo integral: Garantir a excelência em atendimento ao cliente; Recebimento de mercadorias, além de realizar o armazenamento adequado dos produtos;

Coordenador (a) de Loja – Itatiba, SP – R$ 1.900 – R$ 1.938 por mês – Tempo integral;

Atendente Barista – Itatiba, SP – R$ 1.700 – R$ 1.750 por mês – Tempo integral;

Atendente Barista – Curitiba, PR – R$ 1.685 por mês – Efetivo CLT – Dias úteis e finais de semana;

Gerente de Loja – São Paulo, SP – R$ 3.000 – R$ 3.900 por mês – Tempo integral;

Atendente de Loja – Barista – Itatiba, SP – R$ 1.700 – R$ 1.750 por mês- Tempo integral.

Mais sobre a Starbucks

Contando mais sobre a rede de lojas, vale frisar que desde o início, em 1971, a Starbucks se propõe a ser um tipo de empresa diferente, que não apenas celebra o café e sua rica tradição, mas também que traga um sentimento de conexão.

Sua missão é inspirar e nutrir o espírito humano – uma pessoa, um café e uma comunidade de cada vez. Atualmente, com mais de 28 mil lojas em 76 países, a Starbucks é a mais importante empresa mundial de torrefação e venda de café especial. E, com cada xícara, se esforça para dar vida ao seu legado e a uma experiência excepcional.

Por fim, a Starbucks se esforça para criar uma cultura que valorize e respeite a diversidade e a inclusão. Seu ambiente de trabalho é acolhedor e incentiva os partners a se conectarem uns com os outros e a fazerem da Starbucks um lugar que eles desejam trabalhar todos os dias. Se você se identifica com a missão e valores e quer conectar-se com algo maior, candidate-se!

Confira alguns benefícios



Você também pode gostar:

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Seguro de vida;

Vale-alimentação;

Convênios e descontos comerciais;

Vale-transporte;

Dentre outros.

Como se inscrever em uma das vagas?

Como a lista de vagas da Starbucks já foram expostas, você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Indeed. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (benefícios, horário de trabalho, modelo de contratação e etc.) com atenção e se candidatar.

Se você estiver interessado em ficar sabendo das vagas de empregos disponíveis pelo Brasil e das principais notícias do território nacional, tudo o que você precisa fazer é ficar de olho no site!