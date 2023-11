TO Pittsburgh Steelers se separou do coordenador ofensivo Matt Canadámarcando a primeira mudança de treinador da equipe na temporada em mais de 80 anos.

A decisão ocorre em meio a uma falta de brilho Temporada 6-4com fãs e jogadores apontando o dedo para Canadá para as lutas ofensivas da equipe.

Os problemas ofensivos dos Steelers sob do Canadá a posse é evidente em sua incapacidade de ultrapassar 400 jardas de ataque em um jogo.

Classificado 29º em pontos por posse e 30º em jardas por posse, do Canadá A partida sinaliza uma mudança significativa na abordagem da equipe em relação às jogadas ofensivas.

Steelers não contratará novo OC esta semana



O técnico Mike Tomlin, que tomou a decisão de se separar Canadáenfatizou que a medida não foi tomada de ânimo leve, de acordo com um relatório sobre ESPN.COM

Tomlin destacou as camadas envolvidas na decisão, levando em conta a recente 13-10 derrota para o Cleveland Browns em Semana 11.

“Não tomei esta decisão levianamente”,Tomlin expresso.

“É meu papel absorver e proteger aqueles com quem trabalho. Tenho muito respeito por Matt pessoalmente e profissionalmente.”

Tomlin não anunciou imediatamente um substituto permanente para Canadá mas revelou que o treinador do RB Eddie Faulkner assumiria como coordenador ofensivo, com o técnico do QB Mike Sullivan lidar com tarefas de chamada de jogo.

Tomlin’s o compromisso com o lutador quarterback Kenny Pickett permanece inabalável.

Apesar de Pickett’s desafios, Tomlin elogiou a ética de trabalho do jogador do segundo ano e expressou otimismo sobre seu crescimento e desenvolvimento.

“Esse cara fará tudo e qualquer coisa” Tomlin disse

“Ele trabalha muito duro… Existe justiça no futebol. Esses caras geralmente conseguem o que procuram. É por isso que continuo constantemente otimista sobre a trajetória de seu crescimento e desenvolvimento.”

Comentando sobre as semanas cruciais que se avizinham Pickett’s carreira Tomlin disse “Estou focado nesta semana em termos do desenvolvimento de Kenny. Não estamos urinando no fogo, cara.”

Pickettcom a menor taxa de touchdown de passes desde 1970enfrenta um escrutínio cada vez maior à medida que o ladrões navegar pelo restante da temporada.

Kenny Pickett agora sob o microscópio

Com Canadá removido, os holofotes se intensificam sobre Pickett, que tem enfrentado críticas por sua lentidão na tomada de decisões, aceitação de sacks evitáveis ​​e jogo inconsistente.

O Ladrões’ investimento em Pickett já que uma escolha de primeira rodada exige um progresso tangível, especialmente considerando sua regressão em relação à temporada anterior.

Enquanto do Canadá a demissão aborda um aspecto das lutas ofensivas, mas não isenta Pickett de sua parcela de responsabilidade.

As ultrapassagens não tentadas e as leituras erradas nas rotas são áreas onde Pickett deve melhorar para provar que é o Ladrões’ zagueiro do futuro.

A decisão de se separar Canadá poderia ser tomado como um movimento estratégico para avaliar Pickett de forma independente e determinar se ele pode levar a equipe ao sucesso.

Pickett’s o desempenho nos próximos jogos será examinado de perto, com a pressão agora diretamente sobre seus ombros.

O primeiro desafio será neste fim de semana em Cincinnati em um jogo de divisão crucial contra o Bengals.