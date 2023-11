Stefanini OFERECE diversas vagas neste mês de NOVEMBRO; Se candidate!

A Stefanini, empresa multinacional brasileira privada, prestadora de serviços, software para informática e consultoria, está com ótimas vagas abertas neste mês de novembro. Isto é, com opções disponíveis em todo o território nacional, vale a pena consulta quais são as vagas abertas:

Comprador (a) – Curitiba – PR – Compras;

Analista Product Owner – Curitiba – PR – Análise de Sistema: Escrever histórias de usuário claras e concisas, utilizando uma linguagem técnica adequada, para garantir que as necessidades do cliente sejam adequadamente traduzidas em funcionalidades de software;

Analista Field Service – Limeira – SP – Suporte Técnico;

Analista Administrativo JR – Rio de Janeiro – RJ – Administração Geral;

Analista de Suporte de TI – Fortaleza – CE – Suporte Técnico: Instalação de sistemas operacionais;

Instalação de softwares padrão; Manutenção/Configuração/personalização do equipamento e particularidades de seus respectivos usuários;

Analista de Suporte – Campinas – SP – Suporte Técnico;

Analista de Suporte – São Paulo – SP – Suporte Técnico;

Analista de Monitoramento Pleno – São Paulo – SP – TI;

Analista de Suporte Bilíngue – Rio de Janeiro – RJ – Suporte Técnico;

Assistente de SAQ – São Paulo – SP – SAC;

Líder de Processos – Cubatão – SP – Transporte;

Analista Field Service – Anápolis – GO – Suporte Técnico;

Analista de Suporte JR – Barueri – SP – Suporte Técnico;

Líder Técnico de Informática – São Paulo – SP – Informática;

Analista de Redes Pleno – Belo Horizonte – MG – Administrador de Redes;

Auxiliar Administrativo – Rio de Janeiro – RJ – Administração Geral.

Mais sobre a Stefanini

Dando mais informações sobre a Stefanini, é interessante destacar que trata-se de uma multinacional brasileira que atua no setor de serviços em TI.

Além disso, com um suporte em mais de 30 idiomas, a Stefanini, 5 empresa mais internacionalizada, segundo a Fundação Dom Cabral, atua em mais de 35 países e e está entre as 100 maiores empresas de TI do mundo (BBC News).

Uma das mais importantes provedoras globais de soluções de negócios baseadas em tecnologia oferece prestação de serviços em Consultoria, Integração, Desenvolvimento de Soluções, BPO, Outsourcing para Aplicativos e Infraestrutura, entre outras soluções.

Por fim, com presença em 41 países e uma equipe de mais de 32.000 profissionais altamente capacitados, é uma das maiores multinacionais brasileiras a conquistar o mundo. Está entre as 100 maiores empresas de tecnologia do planeta.

O que é necessário para se candidatar?



Para tentar se candidatar em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

