Stefon Diggs responde à sugestão do irmão Trevon de buscar uma troca

Trevon Diggs e seu irmão mais velho Stefan estão fazendo ondas novamente após o Notas de búfalo‘perda desastrosa para o Denver Broncos na noite de segunda-feira. Após a derrota por 24-22, Trevon – cuja temporada de 2023 com Dallas terminou prematuramente após uma ruptura no ligamento do joelho – recorreu às redes sociais para dizer que Stefon deveria pedir uma troca de Búfalo e longe do quarterback propenso a rotatividade Josh Allen.

Mas na quinta-feira, Stefon falou por si mesmo e rejeitou a recomendação do irmão, reafirmando seu compromisso com o Contas mesmo enquanto estão enfrentando uma campanha desafiadora que pode fazer com que percam os playoffs.

“Eu já disse a mesma coisa repetidas vezes”

Falando aos repórteres na quinta-feira, Escavações lamentou suposições que foram feitas sobre sua felicidade em Búfaloonde no ano passado assinou uma prorrogação que o vinculava à franquia até 2026.

“Nunca disse nada sobre ser infeliz”, disse Diggs. “Quando você tira conclusões sobre coisas que eu nunca disse, é isso que me incomoda.”

Muitos fãs e analistas sugeriram que o estrelato de Diggs é grande demais para Buffalo. O jogador de 29 anos nunca jogou em um Super Bowle tem havido especulações constantes de que ele não concorda com o mercurial Allen ou com o treinador principal Sean McDermott.

Mas se Diggs está realmente infeliz, ele fez um bom trabalho disfarçando isso em campo. O três vezes Jogador profissional está no meio de outra excelente temporada – em 10 jogos, ele conseguiu 73 passes para 868 jardas e sete touchdowns. Salvo lesão, Diggs registrará sua quarta temporada consecutiva com pelo menos 1.200 jardas recebidas.

“Não sou responsável pela forma como as outras pessoas se sentem” Escavações disse. “Eu amo meu irmão, (mas) se fosse outro fã de qualquer outra pessoa que comentasse sobre o jogo, vocês não teriam dito nada.”

A demissão de Dorsey ajudará?

O Contas‘O ataque teve um desempenho de alto nível durante grande parte desta temporada, mas reviravoltas inexplicáveis ​​​​e uma série de derrotas por pouco os deixaram do lado de fora, olhando para o lado de fora AFC imagem dos playoffs. Em resposta, McDermott coordenador ofensivo demitido Ken Dorsey esta semana – um movimento que encontrou Escavações‘ aprovação.

Diggs e os Bills terão a oportunidade neste fim de semana de demonstrar que talvez Dorsey realmente foi um problema – uma vitória contundente sobre o Jatos de Nova York poderia obter BúfaloA temporada está de volta aos trilhos. Mas o Jatos tem uma defesa mesquinha, e o próximo calendário do Bills – com jogos contra o Filadélfia Eagles e a Chefes de Kansas City incluído – significa que o jogo de domingo à tarde é uma vitória obrigatória.