Stephen A. Smith deixa escapar o motivo pelo qual ele acha que LeBron James não é o GOAT

A cabra a conversa sempre fica acalorada quando Michael Jordan e LeBron James são mencionados nele, com ambos tendo casos convincentes para serem nomeados os melhores a fazê-lo no NBA. No entanto, ainda hoje, com comentários recentes do ‘Rei’ reavivando a conversa.

Antes de enfrentar seu ex-time o Miami Heat, LeBron disse à mídia que acha que ‘ele ainda estaria no mesmo nível’, quer fosse para Miami ou não e se juntasse ao Big 3 em 2010. Esses comentários não foram considerados bem com Stephen A. Smith da ESPNque tinha algo a dizer sobre isso.

Stephen A. Smith critica LeBron

No First Take da ESPN, Stephen A. Smith criticou Bron por seus comentários recentes, reclamando sobre isso e dizendo que ele ‘discorda veementemente do que disse’, esclarecendo as coisas ao afirmar que ele está na conversa GOAT por causa do tempo ele passou com o Heat.

Quando chegou a Miami, ele tinha dois MVPs da temporada regular e uma participação nas finais em suas primeiras sete temporadas. LeBron, você percebeu por que você entrou na conversa do GOAT por causa do que aconteceu em Miami? Você ganhou mais dois MVPs das finais, ganhou mais dois MVPs da temporada regular e foi a mais quatro finais. Stephen A. Smith

Stephen A Smith contesta a polêmica afirmação de LeBron sobre sua carreiraParker Johnson

O caso de LeBron para ser o GOAT

Aos 38 anos, LeBron James é oficialmente o jogador ativo mais velho da NBA no momento, sendo um veterano de 21 temporadas, tendo feito sua estreia apenas dois meses antes de completar 19 anos, em 29 de outubro de 2003.

O caso de James ser considerado o GOAT à frente de Michael Jordan é convincente: 4 campeonatos da NBA, 4 MVPs, 4 MVPs de finais, Rookie of the Year, 19 seleções All-Star, também sendo o líder de pontuação de todos os tempos da NBA, superando Kareem Abdul -Jabaar no início deste ano, a caminho de se tornar o primeiro jogador a atingir 40.000 pontos na história da NBA.