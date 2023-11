Stephen Curry deixa o estádio em silêncio após tiro “não humano” no treino dos Warriors

A estrela do Golden State Warriors, Stephen Curry, estava se preparando para o jogo contra o Detroit Pistons. Os Warriors que visitaram Detroit fizeram um excelente jogo com Curry.

Pouco antes do jogo começar Steph estava praticando seus arremessos e idas até a cesta quando de repente ele fez um chute incrível jogar a bola o mais alto possível ‘quase tocando o teto do estádio’ e fazer uma cesta para que a bola nem tocasse no aro.

Imediatamente após o chute, Curry comemorou com seus companheiros em quadra torcendo para que o time iniciasse o jogo com a máxima motivação.

Steph Curry faz história na NBA no jogo Warriors vs.Pistons

Curry mostrou jogo após jogo uma eficiência incomparável, ele entrou no jogo contra o Detroit média de 30 pontos por jogo e confirmou neste jogo a pontuação 34 pontos.

Estêvão, de 35 anos tornou-se o único jogador a acertar quatro ou mais cestas de três pontos em cada um dos primeiros oito jogos de uma temporada. No jogo contra o Pistons ele acertou cinco cestas de três pontos no primeiro tempo.

Os Warriors conquistaram uma vitória por 120-129 sobre o Detroit Pistons.

Considerada uma das lendas da NBA ao longo de sua história, Curry continua a evidenciar seu domínio no basquete, representando um desafio formidável para o resto da liga. Enquanto os Warriors desfrutam de um excelente início de temporada, O brilho excepcional de Curry brilha mais do que nunca.