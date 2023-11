Stephen Thomson: UFC ‘resolveu tudo’ desde luta cancelada no UFC 291

Stephen Thompson revelou que foi indenizado após o cancelamento da luta contra Michel Pereira no UFC 291.

Depois que Pereira perdeu peso para a disputa dos meio-médios em julho, Thompson optou por não aceitar a luta e, portanto, não foi pago para ganhar peso sozinho. Em conversa com Ariel Helwani no The MMA Hour após o cancelamento da luta, “Wonderboy” disse que estão em andamento negociações entre seu empresário e a promoção.

Agora, antes da luta contra Shavkat Rakhmonov no UFC 296, Thompson diz que as coisas estão resolvidas e está feliz com o resultado.

“Isso foi tudo selvagem e louco”, disse Thompson ao MMA Fighting. “Eu, o UFC e minha gestão já acertamos tudo. Então está tudo ótimo.

“Nós concordamos com algo com que ambos estávamos felizes e foi isso.”

Detalhes das finanças não foram revelados.

O lutador de 40 anos estava confiante de que tudo iria correr bem e entendeu por que isso não aconteceu imediatamente com a agenda lotada do UFC. No final, o duas vezes desafiante ao título dos meio-médios está entusiasmado com a forma como as coisas aconteceram – não apenas do ponto de vista da conta bancária, mas tendo uma grande oportunidade para uma disputa divisional crucial e um cartão pay-per-view carregado para encerrar o ano.

“Demorou um pouco porque eles têm um negócio e muitas coisas acontecendo – e eu também”, disse Thompson. “Então meus gestores têm cuidado de tudo. Mas, sim cara, fiquei feliz com tudo, com o que o UFC fez por mim, e saímos dessa última luta com um sorriso no rosto.

“Não só isso, mas então [I got] uma luta, obviamente, contra um oponente de ponta, alguém com classificação acima de mim, e em uma das cartas mais empilhadas do ano – a última carta do ano.”

Desde julho, Thompson diz que a vida tem sido bastante agitada, imaginando onde as coisas iriam parar; ele lutaria contra um candidato em ascensão classificado atrás dele? Ele conseguiria um confronto com o ex-campeão dos meio-médios Kamaru Usman?

Embora não tenha conseguido a luta com Usman, Thompson sente que o confronto com Rakhmonov poderia ajudá-lo a dar um grande passo em direção à última chance pelo título mundial.

“Tem sido uma loucura com muitas coisas que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram, – com a briga com Michel [getting scrapped], e a possibilidade de lutar contra Kamaru Usman tem sido emocionante”, disse Thompson. “O UFC, ou pelo menos o Kamaru Usman tinha planos diferentes, então fiquei meio sem ninguém, e aí me ofereceram o Shavkat.

“Ele não só está acima de mim, como também é um dos caras mais assustadores do UFC atualmente, principalmente na categoria meio-médio – invicto, 100% de finalização, super forte, super durão. Agora é a hora, eu acho, de provar meu valor.”