Sterling Mahomes vai à pedicure com a mãe Brittany em um adorável dia de meninas

Tele Mahomes tenho aproveitado algum tempo de qualidade em família esta semana. Desde o retorno de Patrick ao Kansas, tendo jogado semana 10 da NFL com os Chiefs em Frankfurt, o quarteto foi visto juntos. Na segunda-feira eles estavam no curso com Sterling e Bronze para uma partida de golfe em família.

Na sexta Brittany decidiu passar um dia de menina longe de seu marido Patrick. O WAG postou um vídeo de ela e sua adorável filha Sterling fazendo pedicure juntas. Sterling sentou-se no colo de Brittany enquanto eles relaxavam no salão, saboreando um croissant enquanto sua mãe cuidava de seus pés.

Sterling Mahomes vai à pedicure com sua mãe Brittany

No segundo vídeo dos dois, Sterling pode ser vista tentando abrir um frasco de esmalte e pintar as unhas. Ela parecia fascinada pelo frasco de esmalte, mas teve dificuldade para abri-lo enquanto sua mãe a filmava. “Pedicure com minha garota,” era a legenda daquelas histórias que vinha acompanhada de um emoji de coração e choro feliz.

Patrícioentretanto, foi preparando-se para o confronto do Chief com o Philadelphia Eagles início da próxima semana. A tão esperada partida é uma repetição da final do Super Bowl do ano passado.