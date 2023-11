Steve Kerr deixará o Dream Team dos EUA após os Jogos de Paris

Taqui está uma mudança no time mais temido do mundo, a Seleção de Basquete dos Estados Unidos. O ‘Dream Team’ não continuará com Steve Kerr, um dos melhores treinadores, depois dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, nos quais as estrelas e listras buscam elevar seu moral após uma péssima Copa do Mundo. O ex-técnico do Golden State Warriors deixará o time após um evento universal em que se espera um elenco repleto de estrelas.

Steve Kerr herdou o Dream Team após a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Ele foi para a Copa do Mundo, onde os EUA terminaram em quarto lugar, um grande fracasso. E ele vai aos Jogos para fechar o círculo. “Popovich fez a mesma coisa”, disse Kerr ao ‘The Athletic’, o site que deu a notícia.

Kerr, com os Guerreiros.LAPRESSE

O prestigiado site americano também menciona os motivos de Kerr. “É assim que tem que ser. Uma forma de compromisso. Uma cultura que existe há vários anos. Fazia mais sentido com ‘Coach K’ ser mais durável, mas agora é um ciclo e você se move, ” ele adicionou.

Ele tentará elevar o moral do ‘Team EUA’ nos Jogos. Eles vêm do doloroso final da Copa do Mundo, em que a Alemanha os eliminou nas semifinais (111-113) e o Canadá os deixou sem o bronze na terceira e quarta colocação (118-127). Os Estados Unidos contrataram uma equipa fraca que, claro, gerou debate. “Os jogadores estão cada vez melhores no mundo e as equipes estão melhores, não é fácil vencer”, reconheceu Kerr.

Diante disso, diversas estrelas pedem para estar em Paris. De LeBron James, Kevin Durant, Devin Booker, ao ‘grande nome’, Joel Embiid. Ele parecia querer ir com a França, mas acabou com os Estados Unidos. “Estamos 100% comprometidos”, disse Durant sobre o novo ‘Dream Team’.