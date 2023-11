Steve Kerr diz que Draymond Green ‘foi longe demais’ e que sua suspensão de cinco jogos foi merecida

Guerreiros do Golden State treinador Steve Kerr disse Draymond Verde estava “errado” e “foi longe demais” quando colocou o Minnesota Rudy Gobert em uma chave de braço, concordando que a suspensão de cinco jogos imposta pela NBA era merecida.

“Draymond estava errado”, disse Kerr na quinta-feira antes do jogo dos Warriors contra o Oklahoma City Thunder. “Ele sabe disso. É uma má aparência. Os cinco jogos são merecidos.”

A NBA citou o “histórico de atos antidesportivos” de Green para determinar a duração.

A altercação ocorreu antes de decorridos dois minutos no primeiro quarto na terça-feira, quando Klay Thompson do Golden State e Minnesota Jaden McDaniels entrou em uma disputa de empurrões perto do meio da quadra após uma posse de bola dos Timberwolves. Gobert interveio e agarrou Thompson antes que Green avançasse e puxasse Gobert por trás com o braço em volta do pescoço do central, no que a liga chamou de “uma maneira antidesportiva e perigosa”.

A camisa de Thompson foi rasgada durante a briga e ele, Green e McDaniels foram expulsos. Thompson e McDaniels foram avaliados com uma falta técnica, enquanto Green foi avaliado com uma falta flagrante 2. Foi a segunda expulsão de Green em três jogos.

“Ele definitivamente foi longe demais”, disse Kerr. “Não tive problemas com ele tirar Rudy de Klay porque a regra é que você não coloca as mãos em outro jogador do outro time. seis, sete segundos, e foi um visual terrível para a liga, para Draymond, para todos.”

Thompson, McDaniels e Gobert também foram penalizados por seu envolvimento, cada um recebendo uma multa de US$ 25 mil da liga.

Mas Green pagará o preço mais alto, tanto em termos de jogos perdidos como de dinheiro perdido. A suspensão custará a ele US$ 769.704 em salário perdido.

O atacante do Golden State tem um estilo de jogo notavelmente impetuoso e não tem medo de cometer faltas, mas também é conhecido por levar as situações longe demais. Kerr disse que a equipe está trabalhando com Green para controlar seu comportamento.

“Draymond precisa encontrar uma maneira de não ultrapassar os limites”, disse Kerr

“Não estou falando de ser expulso ou de ser técnico. Estou falando de um ato de violência física. Quer dizer, isso é indesculpável. Temos que fazer tudo o que pudermos para dar a ele a ajuda e a assistência que ele precisa. ser capaz de traçar essa distinção entre ser um competidor incrível… mas ele não pode cruzar essa linha.”