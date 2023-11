Sua CNH está VENCIDA? Você PODE dirigir SOB ESSAS CONDIÇÕES

Posso conduzir veículos com a CNH expirada? Sim, porém apenas até 30 dias após o vencimento. O dispositivo 162 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) determina que guiar um veículo com a carteira de motorista vencida por mais de 30 dias constitui uma infração gravíssima.

A penalidade prevista para quem conduz automóveis com a CNH expirada há mais de 30 dias é de R$ 293,47, além de 7 pontos na habilitação. Se você é um condutor e se encontra com a nessa situação, é essencial compreender as implicações jurídicas e de segurança ao continuar dirigindo.

Qual é o tempo de validade da CNH?

A Carteira Nacional de Habilitação é um documento que confirma que o seu detentor está apto a operar veículos automotores. A CNH possui um prazo de validade específico, variando conforme a categoria da permissão e a idade do operador.

Sua vigência é determinada pela entidade de trânsito encarregada de emitir o documento. Em geral, a validade oscila entre 5 e 10 anos, dependendo da categoria da permissão e da idade do condutor.

A título de exemplo, para condutores com menos de 50 anos, a CNH é válida por 10 anos na categoria B (veículos de passeio). Em contrapartida, para a categoria C (veículos de carga), a validade é de 5 anos.

Quando o termo de validade da carteira de motorista se aproxima, é crucial que o operador inicie o procedimento de renovação da permissão. A renovação é realizada mediante a submissão a exames médicos e psicológicos, além da participação em um curso de atualização.

No caso de não renovação até a data de expiração da CNH, o condutor fica impedido de operar veículos, pois a permissão perde sua validade. Nesse cenário, é necessário realizar todo o processo de habilitação novamente, englobando aulas teóricas e práticas, além dos exames.

É crucial salientar que conduzir com a permissão expirada é uma transgressão de tráfego e pode resultar em multa, perda de pontos na permissão e até mesmo a apreensão do veículo. Portanto, é fundamental que os operadores estejam atentos ao prazo de validade do documento e efetuem a renovação com antecedência, evitando inconvenientes e complicações legais.



Você também pode gostar:

Como renovar a carteira de motorista?

Renovar a CNH é um procedimento crucial para os operadores, assegurando-lhes a continuidade da condução de maneira legal nas vias públicas do país. A renovação pode parecer complexa, no entanto, com informações apropriadas, é viável realizar o processo de maneira descomplicada e ágil.

Para renovar, o motorista deve passar por diversos exames médicos, incluindo avaliação da visão e análise psicológica. Esses exames podem ser realizados em estabelecimentos credenciados pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito), os quais emitem um parecer médico atestando a capacidade do operador para conduzir. O parecer médico deve ser apresentado no Detran, juntamente com outros documentos necessários para a renovação da CNH.

Ademais, os documentos indispensáveis para a renovação compreendem:

Documento de identificação com foto

CPF;

Comprovante de residência;

A própria CNH expirada.

O condutor também deve efetuar o pagamento da taxa de renovação, cujo valor varia conforme o estado de residência. Com os documentos e a taxa em mãos, basta comparecer ao Detran para realizar o procedimento de renovação.

No Detran, o motorista deve apresentar todos os documentos e pareceres médicos, procedendo à atualização de seus dados pessoais, como endereço e telefone. Posteriormente, deve realizar a coleta de impressões digitais, assinar o requerimento de renovação e aguardar a emissão da nova carteira, que será enviada pelos Correios.

O que exatamente diz a legislação sobre a CNH vencida?

Conforme a legislação de trânsito brasileira, conduzir com a CNH expirada é considerado uma infração gravíssima quando o vencimento ocorre há mais de 30 dias. O artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro estipula que operar veículo com o documento vencido há mais de 30 dias é uma infração de trânsito, sujeita a penalidades e medidas administrativas.

A multa estabelecida para essa infração é de R$ 293,47, além de 7 pontos na permissão. O veículo pode ser retido até que o operador apresente um condutor habilitado para conduzi-lo, ou, caso não haja condutor habilitado, o carro pode ser removido ao pátio.

Além das penalidades mencionadas, conduzir com a CNH expirada pode acarretar riscos à segurança no trânsito. A renovação não é apenas uma obrigação legal, mas também uma medida crucial para garantir que o operador esteja apto a conduzir com segurança.

Em síntese, conduzir com a carteira de motorista expirada é uma infração gravíssima sujeita a multa, pontos na permissão e apreensão do veículo. Portanto, é imperativo que os motoristas estejam atentos à data de vencimento e realizem a renovação antes do prazo de validade expirar, para evitar complicações com a legislação de trânsito e assegurar a segurança nas vias.