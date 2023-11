Suge Knight planeja abordar as alegações de Diddy de Cassie em seu podcast

O ex-diretor da Death Row Records gravará a conversa de Diddy em seu podcast “Collect Call” nas próximas semanas, logo após ele lançar seu episódio do Dia de Ação de Graças… de acordo com fontes envolvidas na produção. De qualquer forma, esse era o plano antes de Diddy e Cassie se estabelecerem repentinamente na noite de sexta-feira.

Como informamos… no processo de Cassie contra Diddy, ela alegou que uma noite, enquanto estava em casa com Diddy, um de seus seguranças invadiu a sala para informá-lo que Suge havia sido visto no popular restaurante Mel’s de Los Angeles. Lanchonete Drive-In.