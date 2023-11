Superestrela do Rangers removida da escalação da World Series antes do jogo 4

TAs escalações foram divulgadas para o jogo 4 do Série Mundial de 2023 — e um rangers do Texas o rebatedor foi deixado de fora devido a uma lesão sofrida no final do jogo 3.

Adolis Garcia não começará no campo certo contra o Arizona Diamondbacks na noite de terça-feira – e sua pós-temporada de 2023 terminou depois que ele sofreu uma distensão oblíqua “moderada” enquanto balançava o bastão na noite de segunda-feira. Texas removeu García da lista enquanto a série continua em Campo de perseguição em Fénix.

Bochy: “Não são boas notícias”

guardas gerente Bruce Bochy é três vezes Série Mundial campeão, e ele já navegou por águas desafiadoras antes. Ele terá que fazer isso novamente com Travis Jankowski ocupando o lugar de Garcia no campo certo para o jogo de terça à noite e provavelmente depois.

“Você tem que ser honesto” bochy disse à mídia antes do jogo. “Não são decisões fáceis quando você olha para os dois jogadores de que estamos falando. Um pode ser titular no último jogo e o outro é o seu rebatedor de limpeza. notícias.”

Jarro Max Scherzer saiu do jogo 3 mais cedo do que o previsto, com espasmos nas costas. Os Rangers também o removeram do elenco – ele estava escalado para iniciar um possível Jogo 7 na próxima semana em Campo de vida do globo em Arlington.

“Não posso dizer o suficiente sobre a resistência mental deste clube e a resiliência que eles demonstraram”, disse Bochy. Não há sentido nisso. Eles entendem que você precisa se concentrar no futuro. E eles fizeram isso.”

Uma grande perda

O Texas a escalação está repleta de rebatedores talentosos, incluindo o shortstop All-Star Corey Seager e AL atinge líder Marcus Semien. Mas García tem sido o guardas‘ motor nesta pós-temporada, e ele colocou números históricos no centro da escalação em outubro.

Garcia foi nomeado MVP da ALCS depois que ele bateu Houstonestá lançando ao som de cinco home runs nos últimos quatro jogos da série. Ele acertou oito home runs em toda esta pós-temporada – incluindo o arremesso de saída na 11ª entrada que encerrou o jogo 1 do Série Mundial – para ir com uma média de rebatidas de 0,323, e ele jogou fora Diamantes primeira base Christian Walker no home plate em um ponto de virada crucial no Jogo 3. O jogador de 30 anos foi nomeado para o All-Star da AL equipe durante o verão, sua segunda seleção.