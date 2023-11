Supergasbras ABRE PROCESSO SELETIVO; Vagas para 11 estados do país!

A Supergasbras, companhia brasileira que atua no ramo de exploração e distribuição de gás liquefeito de petróleo, está com um novo processo seletivo aberto.

Desse modo, caso você esteja esperando a chance de entrar no mercado em uma grande empresa, a companhia está disponibilizando 40 vagas para estudantes do ensino superior de diversas áreas com inscrição até dia 10 de dezembro. São elas:

Setor comercial;

Operações;

Jurídico;

Recursos Humanos;

Segurança do trabalho;

Sustentabilidade;

Treinamento e Desenvolvimento;

Venda indireta;

Instalações Industriais;

Orçamento de Pessoal;

Prospecção B2B;

Entre outras.

Pré-requisitos para se inscrever

Vale a pena ressaltar que, o candidato que estiver interessado no processo seletivo da Supergasbras terá que cumprir alguns pré-requisitos para efetivar a inscrição. É importante ter atenção, já que são habilidades indispensáveis para a companhia.

Isto é, entre os pré-requisitos, é necessário que o candidato esteja cursando ensino superior (bacharelado ou tecnólogo) com formação prevista entre julho de 2025 a dezembro de 2025. Quer dizer, é preciso estar próximo do período de conclusão e ter disponibilidade para atuar por até dois anos.

Além disso, como o processo seletivo também engloba o estágio técnico, quem se inscrever para um destes cargos precisa estar matriculado no curso técnico de segurança do trabalho em escolas ou cursos técnicos profissionalizantes.

Ademais, é necessária que a formação seja a partir de dezembro de 2024. Também é necessário que o candidato tenha 18 anos ou mais e tenha e disponibilidade para atuar por um ano.



Você também pode gostar:

Mais sobre a Supergasbras

Falando mais sobre a empresa, vale frisar que a Supergasbras conta com mais de 100 anos de experiência no setor de energia e possui mais de 30 milhões de clientes espalhados por todo o mundo. Com um projeto ambicioso, a Supergasbras busca um crescimento cada vez maior no país.

Por fim, a companhia oferece oportunidades de crescimento e dedicação contínua em um projeto que não para de crescer, dada sua importância para a vida de todos os brasileiros.

Confira alguns benefícios

Assistência médica;

Gympass (academia);

Vale-refeição ou alimentação no local;

Vale-transporte;

Vale gás;

Seguro de vida;

Day off (folga) de aniversário;

Programa de desenvolvimento personalizado.

Como efetivar a sua inscrição?

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da 99jobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar. O início está previsto para janeiro de 2024.

