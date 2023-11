Suposto relacionamento de Josh Giddey com menor será totalmente investigado por dirigentes da NBA

Edesde o Josh Giddey suposto relacionamento com um menor vazado online, houve principalmente silêncio no rádio por parte de grandes atores da mídia esportiva e do NBA eles mesmos. O jogador recentemente se recusou a comentar o assunto quando questionado por alguns membros da imprensa. No entanto, um dos meios de comunicação mais envolvidos na NBA acaba de informar que a liga irá investigar mais a fundo. Com o barulho muito alto para ficar em silêncio por muito mais tempo, a NBA teve que fazer algum tipo de pronúncia sobre o assunto. O que Josh Giddey está sendo acusado constitui um crime potencial e deve haver uma investigação. A liga precisou esperar algum tempo para chegar a esta decisão porque a conversa online era simplesmente incendiária demais para ser controlada.

A estrela do OKC Thunder, Josh Giddey, responde às recentes alegações de suposto namoro com uma menor de idadeRoberto Ortega

De acordo com Shams Charania do Atlético, a NBA está oficialmente iniciando uma investigação completa sobre as graves acusações contra Giddey. Porta-voz da liga Mike Bass disseram que irão analisar mais profundamente as alegações de que Josh Giddey teve um relacionamento inadequado com um menor. Até que a investigação seja concluída, a liga pode tomar uma decisão sobre o futuro do jogador. Mas enquanto isso, eles realmente não podem fazer nada porque ele precisa passar por um devido processo e esperar até que seja considerado culpado ou inocente dessas acusações. Ainda não está claro quanto tempo levará essa investigação, mas a liga já está sendo criticada pelo tempo que demorou para responder.

O comportamento de Josh Giddey quando falou sobre o assunto na sexta-feira

Embora ele tenha se recusado a comentar o assunto quando os repórteres lhe perguntaram sobre isso, todos nós podemos ver Josh Giddey parece tenso ao responder a essas alegações. É quase certo que os seus advogados o instruíram a não comentar o assunto porque poderá ser responsabilizado se disser algo que o possa incriminar. Por enquanto, precisamos esperar e ver o que a investigação conclui. Mas também estaremos atentos a histórias de outros grandes meios de comunicação que possam ter informações mais completas sobre o que está acontecendo. os próximos dias serão incrivelmente tensos para Trovão da cidade de Oklahoma fãs e o próprio Josh Giddey.