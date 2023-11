Susan Sarandon dispensada pela agência de Hollywood por causa de comentários antijudaicos

TO conflito Israel-Gaza deixou celebridades e comentadores em nós, com a maioria das pessoas horrorizadas por quaisquer actos de horror e não dispostas a tomar um lado definido no conflito.

No entanto, como acontece com qualquer luta geopolítica, aqueles que não têm ligações directas às questões em Israel e na Palestina começaram a defender veementemente um lado ou outro, o que muitas vezes trouxe controvérsia de uma forma ou de outra.

Um desses indivíduos é um ator popular, Susan Sarandonque foi sensacionalmente dispensada por sua antiga agência de Hollywood depois de fazer um discurso antijudaico imprudente.

A UTA tomou a decisão de cortar relações com o seu antigo cliente depois de o homem de 77 anos ter comparado a situação das vítimas israelitas do ataque terrorista de 7 de Outubro com a dos muçulmanos que vivem nos Estados Unidos da América.

“Há muitas pessoas com medo de ser judias neste momento e estão sentindo o gostinho de como é ser muçulmano neste país”. Sarandon declarada num comício pró-Palestina em Nova Iorque.

Sarandon foi amplamente criticada por seus comentários

Tornou-se cada vez mais claro que Sarandon está incrivelmente comprometida com a causa do povo palestino, com seu feed de mídia social repleto de conteúdo relacionado a tal postura desde o início da guerra.

Sarandon foi amplamente criticada por suas palavras, antes mesmo de a UTA tomar a decisão de cortar relações com o ator.

Aviva Klompaso ex-diretor de redação de discursos da Missão Israelense nas Nações Unidas, foi particularmente contundente.

“Quando Susan Sarandon disse que os judeus estão experimentando o que é ser muçulmano neste país, ela estava dizendo que os judeus americanos merecem, que não merecemos viver livres de assédio e agressão”, Klompas declarado.