Suspeito de ladrão de joias de Lily Collins identificado pela polícia

O suspeito que roubou Lily Collins‘ pertences foram identificados, disseram fontes policiais ao TMZ… com o Departamento do Xerife do Condado de LA. buscando a ajuda do público para capturar o ladrão.

Andreia Catalina Rosca foi desmascarado como o suposto criminoso que roubou os pertences da estrela de “Emily em Paris”, incluindo sua aliança de casamento, anel de noivado e alguns eletrônicos.

Um mandado ativo foi emitido para a prisão de Rosca em conexão com a remoção de joias e cartões de crédito dos armários de um spa de hotel e estúdio de ioga… e com o uso dos itens roubados para criar identidades falsas e comprar mais de US$ 67 mil em joias.

Mantendo-se ocupada em suas supostas atividades criminosas, ela também possui uma carteira de identidade falsa do estado de Washington sob o nome de “Nicole Morri”.

Andreea, também conhecida como Nicole, é descrita como uma mulher adulta branca, com aproximadamente 34 anos, 1,60 m e 100 libras, cabelos pretos e olhos castanhos.

Com ligações aos grupos romenos de roubo organizado, ela é conhecida por viajar pelos estados cometendo crimes semelhantes. Qualquer pessoa com informações sobre seu paradeiro deve entrar em contato com a Delegacia do Xerife de West Hollywood.

Lembre-se… TMZ revelou Lily pela primeira vez foi vítima de um grande roubo quando sua relaxante viagem ao spa terminou com mais de US$ 10.000 em seus objetos de valor roubados de seu armário.