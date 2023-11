Swerve Strickland fala sobre combate mortal sangrento vs. Adam Page, sendo grampeado no rosto

TMZSports. com

Desviar Stickland dar “O Carrasco” Adam Page usaram de tudo, desde uma cadeira enrolada em arame farpado até uma pistola de grampos resistente para bater uns nos outros durante a partida AEW do fim de semana passado. Perguntamos a Swerve como ele se sentiu depois da partida sangrenta e qual parte foi mais dolorosa.

Desviar juntou-se Mojo Muhtadi é o programa de TV “TMZ Sports” (vai ao ar todas as noites em FS1) … e falou sobre o Mata-mata no Texas no Full Gear da AEW, que Strickland acabou vencendo. Mas ele pagou um preço.