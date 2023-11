Swift está com INÚMERAS VAGAS abertas em novembro; Saiba mais!

A Swift, empresa que possui uma proposta diferenciada na oferta de carnes congeladas de alta qualidade aliada a um atendimento especializado, com foco na experiência de compra do cliente, está com ótimas vagas disponíveis.

Quer dizer, antes mesmo de falar com mais ênfase sobre a marca e sua atuação, conheça quais são os postos de trabalho vagos no momento:

Atendente de Loja – Rio Claro – Rio Claro – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Atendente de Loja – Limeira – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Assistente Administrativo – São Paulo – SP – Administração Geral: Responsável pela prospecção de novos clientes, das tarefas de cadastro, contrato e analise de crédito. Prospecção de novas vendas, negociando e intermediando custo e prazos; Atuar na criação de pedidos e programação de entregas;

Recepcionista Temporário – Loja Mooca – Zona Leste – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Loja Temporário – LJ Juventus – Zona Leste – São Paulo – SP – Efetivo;

Estoquista Temporário – PQ. São Lucas – São Paulo – SP – Açougue;

Atendente Geral – Sorocaba – SP – Atendimento;

Atendente de Loja Temporário – Barra Funda – São Paulo – SP – Atendimento;

Atendente de Loja – Jundiaí – SP – Tempo Integral;

Líder de Vendas – Água Rasa – São Paulo – SP – Atendimento: Recebimento e armazenamento de mercadorias, fracionamento e pesagem, conferência dos produtos. Abastecimento da loja; PVPS (FIFO): organização direcionada aos produtos que cheguem primeiro e com vencimento mais próximo. Organização da câmara fria e estoque seco (alinhamento e etiquetagem de escaninhos e caixas);

Auxiliar de Loja – Americana – SP – Atendente / Recepção.

Mais sobre a Swift

Dando mais detalhes sobre a Swift, é legal ressaltar que a marca tem como propósito transformar globalmente a forma de comprar e consumir proteínas.

Isto é, trata-se de um projeto inovador que começa pelo controle total da cadeia de suprimentos, desde a escolha da matéria prima, passando pelo rigoroso controle de temperatura em sua fábrica, transporte e lojas, garantindo o mais alto nível de segurança do alimento, além de preservar todos os nutrientes.

No geral, são mais de 400 produtos, que incluem carne bovina para o dia a dia e churrasco, pescados com selos de sustentabilidade, suínos, ovinos, aves, snacks, acompanhamento, vegetais, sobremesas, temperos para churrasco, e muito mais.

Confira alguns benefícios



Vale-refeição;

Vale-alimentação;

Vale-transporte;

Programas de Treinamento;

Programas de Desenvolvimento;

Ações Motivacionais.

Como se candidatar em uma das vagas?

Para tentar se candidatar em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Por fim, para não perde nenhuma notícia importante do nosso país e ficar de olho nas melhores vagas de empregos espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, é só mergulhar no nosso site!