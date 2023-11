Sydney Sweeney continua a flertar com Glen Powell sem camisa

Sidney Sweeney está de volta… ela simplesmente não consegue evitar flertar com Glen Powell online – com sua sessão de fotos para uma revista ainda em mente.

Depois de reivindicar de forma sedutora o papel de seu colega imagens quase nuas estavam contribuindo para níveis crescentes de calor neste inverno, Syd exibiu mais um vislumbre pessoal de seu lindo colega de elenco enquanto ele trabalhava a bordo de um iate durante as filmagens juntos … que ela vomitou no IG.

Felizmente para Syd, esta não é a primeira vez que ela se aproxima do corpo musculoso de Glen… como pode ser visto no novo trailer de sua comédia romântica, “Anyone But You”, há um homem nu MUITO fumegante. cena do chuveiro em que atuaram juntos. Apenas mais evidências de química entre eles.