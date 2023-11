Sydney Sweeney faz comentários sedutores sobre as fotos sensuais de Glen Powell

Sidney SweeneyO comentário sedutor de Instagram deixa claro que ela gosta de Glen PowellAs fotos quentes da Men’s Health – uma jogada estranha, considerando o quanto eles tentaram minimizar os rumores de romance.

Referenciando a estrela de “Top Gun: Maverick” fotos de baixo para cimaa atriz de “Euphoria” brincou ao deixar o comentário: “só esquentando o inverno de todo mundo, hein?”

Muito interessante porque o elogio de arrepiar as sobrancelhas veio quando Glen falou à bíblia do fitness sobre os rumores sobre Syd… chamando a agitação online “desorientador e injusto” ao mesmo tempo em que observou que “fazia parte do show agora”.

E apenas um dia depois da capa de Glen no MH, Syd também discutiu a natureza do relacionamento deles, contando Saúde da Mulher“Começando a trabalhar com Glen, nunca esquecerei este… Espero que o público possa realmente sentir o amor e a diversão que todos compartilhamos ao fazer este filme.”

Ela acrescentou: Isso é algo que sempre sinto nas minhas comédias românticas favoritas – a alegria e a energia compartilhadas entre o elenco e a equipe, e tive a sorte de experimentar isso neste filme.”

A dupla foi filmando sua nova comédia romântica censurada “Anyone But You” no início deste ano, quando surgiram especulações de que os dois estavam ficando quentes e pesados ​​​​na IRL, assim como no set.

Glen’s separou-se da GF, Gigi Parisao mesmo tempo apenas adicionou lenha ao fogo.

Os coadjuvantes estão atualmente de volta à Austrália para refilmagens do filme, mas desta vez, o noivo de Sydney Jonathan Davinojuntou-se a ela Down Under.

Embora isso possa ajudar a acabar com qualquer burburinho renovado de romance entre co-estrelas, o comentário de Sydney no IG definitivamente não ajudará!

