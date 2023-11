Sylvester Stallone revela a pior filmagem que o levou ao limite: foi um inferno

Sylvester Stallone enfrentou uma queda na carreira antes de ressurgir com ‘Os Mercenários’. O filme, com um elenco repleto de estrelas, incluindo Jason Statham, Bruce Willise Arnold Schwarzeneggermarcado Stalloneestá de volta aos holofotes das bilheterias.

No entanto, o ator-diretor revelou o intenso impacto que o projeto teve sobre ele no documentário da Netflix ‘Sly’. Stallone admitiu que as “filmagens foram um inferno”, enfatizando os desafios físicos e mentais que enfrentou.

“Ter família lá o tempo todo… foi muito difícil para eles porque eu estava muito estressado e arrasado.: bronquite, aftas, pescoço quebrado… E foi um, e outro, e outro. não gosto disso”, Stallone reivindicado.

Sua co-estrela, Arnold Schwarzeneggertambém reconheceu as condições extremas.

“É comum um herói de ação se machucar no set, mas acho que está claro que Sly se esforçou ao máximo. Isso pareceu muito para mim”, observou ele.

As filmagens afetaram ele

Apesar da filmagem desafiadora, ‘Os Mercenários’ revitalizado Stallonecarreira, levando a sequências e ao retorno de Rocky em ‘Creed’. O documentário lança luz sobre o custo pessoal Stallone pagou por seu sucesso duradouro na indústria cinematográfica.

“Atenciosamente, nunca me recuperei totalmente dos Mercenários,” Stallone indicado.

“Isso custou caro ao meu corpo. Nunca mais fui o mesmo. Nunca. E você diz: ‘Valeu a pena? Você está fazendo isso para a aprovação das pessoas? Sério?’ É quase como se uma criança precisasse de um abraço do pai.”