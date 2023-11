TAF PM PE: veja como se preparar

Quem sonha em seguir carreira policial, precisa se empenhar. Afinal, além das provas teóricas, os candidatos precisam passar pelo teste de aptidão física, no caso da Polícia Militar de Pernambuco, o TAF PM PE.

Esse teste visa aferir a capacidade dos aspirantes a policiais de exercer as atividades que esse cargo exige. Portanto, não tem como passar nos concursos sem passar por essa etapa.

E para te auxiliar a se preparar da melhor forma possível para o TAF PM PE, trouxemos uma série de informações sobre como será esse teste, além de dicas importantes.

Sendo assim, não deixe de ler até o final e fique por dentro de tudo!

O que o TAF PM PE cobra?

O TAF, uma etapa eliminatória, visa avaliar a capacidade mínima do candidato em suportar, de maneira física e orgânica, as demandas inerentes ao cargo pretendido. Assim, terão que passar por essa etapa todos os candidatos aos cargos oferecidos no concurso da PM PE, na cidade de Recife — PE.

A saber, o teste acontecerá ao longo de dois dias consecutivos, com a seguinte sequência:

1º DIA: Flexão de Braços na Barra Fixa; Salto em Distância; e Natação;

2º DIA: Flexão Abdominal (modelo remador); e Corrida de 2.400 metros.



O que é preciso para passar no teste?

Para ser aprovado, é preciso atingir um mínimo de desempenho pré-estipulado pelos avaliadores. Aliás, esses mínimos são diferentes para candidatos homens e mulheres.

De um modo ou de outro, os índices mínimos nas provas do TAF são os seguintes:

Flexão de braços na barra Fixa:

Mínimo de 5 Flexões para homens;

25” em isometria para mulheres.

Salto em distância:

Mínimo de 3,6 metros para homens;

2,8 metros para mulheres.

Natação 50 m:

Máximo de 1??00? para homens;

Máximo de 1??10? para mulheres.

Flexão abdominal remador:

Mínimo de 40 repetições em 1??00? no caso dos homens;

Mínimo de 36 repetições em 1??00? para mulheres.

Corrida de 2.400 m:

Máximo de 11??30? para homens;

Máximo de 13??30? no caso das mulheres.

Detalhes da execução das provas do TAF PM PE

Além de cumprir os requisitos mínimos, os candidatos devem seguir certas regras ao executarem as provas do TAF PM PE.

Por exemplo, na prova de flexão de braços na barra fixa, para os homens, o foco da prova é realizar o maior número possível de flexões de braços corretas. Enquanto para as mulheres, o desafio reside em manter a posição de flexão pelo máximo de tempo possível. Além disso, é expressamente proibido, dentre outras coisas:

Tocar com os pés no solo ou em qualquer parte de sustentação da barra após o início das execuções;

Cruzar as pernas;

Flexionar joelhos ou quadril;

Apoiar o queixo na barra;

Veja a seguir mais detalhes das outras provas:

Salto em distância

Essa avaliação mensura a potência e agilidade dos candidatos. Isso porque o salto com uma única perna, medido do ponto de impulso até o local de aterrissagem, evidencia a habilidade de enfrentar desafios físicos diversos.

No TAF PM PE, o candidato terá 3 tentativas, sendo que valerá o salto mais longo. Além disso, será proibido:

Utilizar qualquer equipamento, aparelho ou material de auxílio à impulsão;

Realizar impulsão com as duas pernas;

Tocar com os pés na tábua ou marca de impulsão (salto “queimado”);

Após a aterrissagem, projetar o corpo para trás da linha que indica o índice mínimo a ser atingido.

Natação 50 metros do TAF PM PE

Executada em piscina de 25 ou 50 metros, essa prova demanda resistência e habilidade técnica para realizar viradas precisas e manter o nado contínuo. Além de não cumprir o percurso no tempo máximo, candidato também será desclassificado se:

Apoiar-se ou impulsionar-se na borda lateral, na parede lateral ou na raia;

Parar de nadar durante o teste, exceto na chegada;

Dar ou receber qualquer ajuda física;

Flexão abdominal remador

Nesta prova, o candidato deve realizar o maior número possível de repetições em 60 segundos para avaliar a resistência muscular. É importante observar que:

Não será permitida qualquer forma de auxílio durante o movimento;

Os pés devem tocar no solo na posição inicial (calcanhar), na posição sentada (planta) e após a extensão (calcanhar);

Não haverá interrupção durante a execução do movimento;

Corrida de 2.400 metros do TAF PM PE

Os candidatos devem completar o percurso de 2.400 metros no tempo máximo determinado, em apenas uma tentativa. A prova acontecerá em pista de 300 ou 400 metros, exigindo 8 ou 6 voltas, respectivamente. Será vetado:

Dar ou receber qualquer tipo de ajuda física (puxar, empurrar, carregar, segurar na mão, etc.);

Parar;

Sair da pista;

Realizar a prova com aparelhos celulares e fones de ouvido.

Por fim, gostou de saber mais sobre o TAF PM PE? Agora coloque essas dicas em prática e boa sorte!