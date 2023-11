Tapete vermelho do Billboard Music Awards 2023: looks mais chamativos deste ano

TO Billboard Music Awards de 2023 está programado para começar em 20h00 horário do leste dos EUA sobre Domingomas as estrelas já começaram a chegar ao tapete vermelho.

A premiação anual homenageia os maiores nomes da música com base em métricas de desempenho de final de ano no Gráfico de outdoor.

Este ano, Taylor Swift é a artista com o a maioria das nomeações com 20. Ela é seguida por Morgan Wallen e SZA com 17.

Swift também é o artista feminina mais premiada do BBMA na história com 29 vitórias totais.

Este ano ela foi indicada nas principais categorias, incluindo “Top Artista”, “Top Hot 100 Songwriter”, “Top Billboard 200 Album” (meia-noite) e “Melhor música da Billboard Global 200”(Anti-herói).

Fãs que querem ver apresentações de Mariah Carey, Peso Pluma, Karol G, Bebe Rexha e David Guetta pode assisti-los em bbmas.watch.

Aqui estão as últimas novidades no tapete vermelho:

Bebe Rexha: tapete vermelho do Billboard Music Awards 2023

A sensação britânica faz parte da lista de artistas da cerimónia desta noite com David Guetta.

Mariah Carey: tapete vermelho do Billboard Music Awards 2023

Afinal, é a estação do ano dela! Nova Iorque a nativa Mariah Carey retornará ao palco para cantá-la Natal clássico “Tudo que eu quero no Natal é você”.

Karol G: tapete vermelho do Billboard Music Awards 2023

A colombiana, que se apresentará esta noite, deslumbrou no tapete vermelho com um vestido nude com mechas loiras descoloridas

Peso Pluma e Mike Tyson: tapete vermelho do Billboard Music Awards 2023

Peso Pluma e Mike Tyson nos BBMAs.BBMAs, X

O artista mexicano “corridos tumbados” também fez parte dos primeiros a chegar. Ele está indicado em 5 categorias esta noite, incluindo “Top New Artist”. Juntando-se a ele está a lenda do boxe Mike Tyson, que fará parte de sua atuação.

Iron Mike se juntar ao artista mexicano é um “sonho que se tornou realidade”, disse ele hoje cedo.

Tate Mcrae: tapete vermelho do Billboard Music Awards 2023

Tate McRae, no Billboard Music Awards de 2023.BBMAs, X

A sensação pop canadense Tate McRae fará sua estreia no Billboard Music Awards de 2023 e apresentará sua canção viral “Greedy”. Ela apareceu no tapete vermelho do BBMAs com um elegante top branco, joias com diamantes e um tapete preto. McRae está encerrando um fim de semana agitado depois de se apresentar neste fim de semana no Saturday Night Live.