Target Roasted para sinalização da Black Friday cobrindo exatamente os mesmos preços

Reproduzir conteúdo de vídeo





Os TikTokers estão atingindo a Target para provar que os negócios da Black Friday da grande loja podem não ser o que parecem – exibindo alguns preços de etiqueta como sendo iguais… independentemente do dia.

Há uma tendência viral no aplicativo agora – ou seja, os membros da Geração Z indo ao centro local e percorrendo as vendas da Black Friday que aconteceram ontem. Com base no que eles estão capturando… eles parecem estar sugerindo que um marketing inteligente está em andamento.

Confira o vídeo e você verá o que queremos dizer… em pelo menos três casos, as pessoas estão removendo a sinalização “Ofertas da Black Friday” – que apresenta um preço – e revelando a etiqueta de preço que está oculta no fundo . Nos exemplos vistos aqui, eles são iguais.

Uma garota bateu em um palete com TVs, e a redução da Black Friday está estimada em US$ 429. Mas quando ela remove o cartão com o preço do feriado, o cartão normal atrás dele tem um número correspondente. Em outras palavras, ela está sugerindo que não há nada real em jogo aqui… apenas cartolina nova.

Outro cara faz algo semelhante, mas na seção de roupas… onde ele revela o preço de etiqueta de um par de calças – o que mostra que o preço aumentou de US$ 25 para US$ 30… então, o cara está insinuando que a Target’s preços aumentados para fazer parecer que as pessoas estão economizando.

Embora a maioria das pessoas seja sábia nesse tipo de coisa – empresas ajustando preços e sinalização para aproveitar as férias – esses jovens parecem pensar que descobriram Watergate! 😅