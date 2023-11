Taylor Lorenz diz Pres. Memes de Biden e mídias sociais não conquistarão eleitores jovens

TMZ. com

Presidente Biden está iluminando a Internet com seu bolo de aniversário ardente, zombando de sua idade – mas isso não o ajudará a superar o obstáculo eleitoral com os jovens… é o que diz um jornalista experiente.

Repórter de tecnologia Taylor Lorenz – que cobre todas as coisas digitais para o Washington Post – opinou sobre Joe ficar um pouco atrevido esta semana comemorar seu 81º aniversário … com uma postagem jocosa que acabou alimentando intermináveis ​​​​memes online.

Todo mundo, ao que parece, fez piadas… alguns foram alegres, outros foram um pouco mais sérios – mas de acordo com Taylor, nada disso realmente ajuda o Prez no longo prazo para 2024.

Como ela disse no “TMZ Live” de terça-feira, Biden e sua equipe estão errando o alvo sobre como se conectar com a Geração Z – pensando erroneamente que o conteúdo viral e os memes por si só serão suficientes para obter uma base completa de eleitores em potencial para puxar o alavanca para ele virá em novembro próximo.

Lorenz diz que isso não vai acontecer, infelizmente – e que Joe precisa se conectar com os jovens em um nível mais fundamental e sério… por meio de políticas que ajudem suas vidas.

Há uma série de questões com as quais ela acha que JB está fora de sintonia quando se trata deste grupo demográfico específico – tudo, desde a economia até à habitação e aos cuidados de saúde… e até mesmo a guerra entre Israel e o Hamas. Também sobre esse assunto, ela diz que Joe não está refletindo a opinião deles.

Claro, há também os tropeços e tropeços de Biden que acontecem com muita frequência – incluindo recentemente confusão Britney Spears dar Taylor Swift – que Lorenz diz que não o estão servindo bem.

Resumindo … TL acha que Joe precisa se aprimorar e envolver os jovens de 20 e poucos anos com substância, se quiser contar com o apoio deles nas urnas … porque, no momento, os truques não estão funcionando.