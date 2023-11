Taylor Swift agora hesita em se reunir com Travis Kelce para o Dia de Ação de Graças: É um desastre que eu não esperava

Taylor SwiftOs planos de férias da cantora têm sido incertos devido a acontecimentos recentes, incluindo o falecimento de um fã em um show e o caos em torno das datas de sua turnê internacional Eras no Brasil.

Inicialmente houve rumores de que ele retornaria aos EUA para Ação de graçasOs planos de Swift estão agora no ar, com uma decisão prevista para ser tomada em breve.

“Ela ainda não sabe seus planos para as férias”, disse uma fonte ao Page Six.

“Os shows no Brasil… Ela está arrasada com a morte de um fã. O clima está extremo. É uma bagunça que ela não esperava. Foi uma experiência traumática. Foi muito. Ela vai decidir hoje.”

Fãs morrem

A perda de um torcedor, de 23 anos Ana Clara Benevidesque sofreu parada cardíaca após ser exposto a altas temperaturas em Rápidoshow do Rio de Janeiro, afetou profundamente a cantora.

Rápidoconhecida por seus laços estreitos com sua base de fãs, pode optar por ficar em casa para obter apoio emocional durante este período desafiador.

O calor extremo durante o concerto, com um índice de calor recorde de 139 graus Fahrenheit, aumenta a complexidade da situação.

“Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show. Não posso nem dizer o quanto estou arrasada com isso”, escreveu Swift em mídia social.

“Não vou poder falar sobre isso no palco porque me sinto dominado pela tristeza quando tento falar sobre isso.

“Quero dizer agora que sinto profundamente essa perda e meu coração partido está com sua família e amigos. Esta é a última coisa que pensei que aconteceria quando decidimos trazer essa turnê para o Brasil.”