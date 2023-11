Taylor Swift causa ‘caos’ nas ruas do Rio após adiar show no Brasil

vocêinfelizmente para Taylor Swift e seus fãs no Brasila cantora adiou seu agendamento show in Rio de Janeiro para 18 de novembro às Estádio Olímpico Nilton como parte dela ‘Turnê das Eras’ depois que uma garota de 23 anos morreu de insolação durante seu último show.

Taylor Swift emitida uma declaração lamentando informar aos fãs que o show terá que ser adiado devido às temperaturas extremas agora mesmo em Brasil, e ainda lamentando a morte de uma fã em seu último show. No entanto, esta decisão causou um tumulto nas ruas of Rio de Janeiro.

Motins nas ruas do Rio

Segundo alguns relatos, após o cancelamento do referido show, o caos se instalou nas ruas do Rio e no entorno do estádio onde seria realizado o show, inclusive com a Polícia Militar cercando os fãs, e alguns tiros foram ouvidos durante a noite.

Também foi relatado que um torcedor chamado Gabriel Mongenot, do Mato Grosso, que viajou ao Rio para ver o show de Taylor, foi baleado e morto depois que assaltantes armados tentaram assaltá-lo na madrugada de domingo.

Uma enorme onda de calor está atingindo o Brasil

Uma onda de calor está atingindo o Brasil com temperaturas recordes, com o índice de calor atingindo 58,5 graus Celsius (137 Fahrenheit) na última terça-feira no Rio de Janeiro. Ainda é primavera no hemisfério sul.

Até Taylor Swift foi vista lutando durante seu último show no Brasil, com vídeos mostrando ela quase desmaiando devido ao forte calor.