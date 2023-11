Taylor Swift chega à Argentina para sua ‘Eras ​​Tour’ escondida atrás de um guarda-chuva, enquanto espera por Travis Kelce

Taylor SwiftA inovadora ‘Eras ​​Tour’ de Bianca está de volta em breve, quando ela retorna à música pop na capital da Argentina, Buenos Aires, no entanto, ela chegou sem Travis Kelce.

O Chefes de Kansas City O tight end estava ausente quando ela pousou na cidade sul-americana e foi devidamente cercada pela imprensa e pelos paparazzi, tendo que se contentar com seu publicitário como companhia.

Em meio às câmeras, a cantora de ‘Blank Space’ se escondeu atrás de um guarda-chuva e foi rapidamente escoltada até um SUV para seguir para onde ela estará, enquanto se prepara para retomar a popular turnê.

Não está claro se Kelce irá se juntar a ela no show, apesar de seu time da NFL ter uma semana de folga. Atleta altamente competitivo, o jogador de 34 anos sempre gostou de evitar planos nas semanas de folga para poder responder a qualquer coisa que sua carreira no futebol pudesse lhe trazer.

Por que Kelce possivelmente irá pular a Argentina?

O tight end de 34 anos terá uma semana de folga antes de partir para um Kelce confronto familiar contra o Filadélfia Eaglespara quem seu irmão joga como pivô, na Semana 11.

Vídeo engraçado do time de futebol fantasia de Taylor Swift vazou

Kelce sabe claramente o que Águias pode fazer, depois de enfrentá-los no Super Bowl de 2023, e tentará manter seu corpo em ótimas condições contra o time que só foi derrotado uma vez em nove partidas nesta temporada.

“[I] nunca gosto de planejar coisas [on bye weeks]”, Kelce disse em seu podcast New Heights. “Você simplesmente não sabe o quão saudável será ou como se sentirá se está ganhando ou perdendo”,

“Eu definitivamente tenho o futuro em mente e preciso acertar esse corpo. Não estou tentando sair e sair por aí se estivermos aqui perdendo.”

Depois de uma derrota chocante para os humildes Denver Broncos na oitava semana, o Chefes não perderam tempo em revidar seus rivais da NFL em 5 de novembro. Eles derrotaram o Golfinhos de Miami 21-14 no Arrowhead Stadium, no Kansas, apesar de ter perdido 14 pontos no terceiro quarto em um verdadeiro teste de coragem do time, com Kelce pensando que tiveram sorte de conseguir a vitória.

Seus comentários foram feitos depois que a mídia afirmou que ele iria 5.598 milhas ao sul para ficar com sua namorada enquanto ela embarcava em seu mais recente empreendimento musical.

“Travis está planejando estar lá para passar um tempo com ela”, disse uma fonte ao Entertainment Tonight.Travis e Taylor levam suas carreiras muito a sério, e os dois se unem por causa disso e querem mostrar apoio um ao outro sempre que podem.”