Taylor Swift comete um erro durante a primeira noite da Eras Tour… Ela estava pensando em Travis Kelce?

Taylor Swift deu um pontapé nela Eras Tour no Estádio Ms Monumental em Buenos Aires de forma espetacular. Milhares de argentinos Swifties reuniram-se no estádio de 75.000 lugares do River Plate para dar uma olhada no cantor superstar no que acabou sendo uma noite épica.

“Esta é uma das multidões mais épicas que já vi”, disse Swift para a multidão durante o show. Ela até tentou falar em espanhol – e o fez muito bem – o que só conseguiu aumentar o já níveis meteóricos de euforia dentro do estádio.

Taylor Swift comete um erro ao tocar problemas de champanhe em Buenos Aires

Taylor Swift estava pensando em Travis Kelce durante o show?

Acontece que mesmo a maior estrela do mundo atualmente está sujeita a cometer pequenos erros de vez em quando. Enquanto ela estava realizando seu Sucesso de 2020 ‘Problemas de Champanhe’,ela acidentalmente tocou o acorde errado durante o primeiro verso.

A reação dela foi hilária e só conseguiu emocionar ainda mais o público. “Tive dois meses de folga, pratiquei isso tantas vezes esta noite… e vocês pensaram que viriam ver um profissional.” Os milhares de pessoas que estavam lá dentro claramente não se incomodaram com o erro e depois cantaram o nome do cantor.

Dada a natureza emocional da letra desta música em particular, houve alguns teorias de que a mente de Swift pode ter divagado temporariamente enquanto ela pensava em seu novo romance com a estrela de Kansas City Chief, Travis Kelce.

Milhares de pessoas aproveitaram os comentários do vídeo que mostrava o momento para expressar sua admiração pela cantora. “A música de Taylor Swift toca nossos corações e nos inspira todos os dias, Taylor! Obrigado por compartilhar seu talento com o mundo”, disse um usuário. “Ela é a Rainha”, escreveu outro.